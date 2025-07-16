Юрчишин про законопроєкт, який пропонує карати журналістів за ототожнення адвоката з клієнтом: Це реальний наступ на свободу слова
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає законопроєкт №12320 наступом на свободу слова. Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис нардепа Юрчишина в соцмережі фейсбук.
"Сьогодні Рада прийняла абсолютно злочинний законопроект. №12320 – це реальний наступ на свободу слова. Пропонується штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом. Навіть якщо нема цілі перешкодити діяльності адвоката. Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського – то отримаєте за це штраф. Від 3.400 до 5.100 грн для громадян та від 5.100 до 6.800 грн для посадовців. Саме таку ініціативу сьогодні Рада прийняла в другому читанні. Це просто сором. Ми всі маємо право знати, хто кого захищає. І не нести за це відповідальність, не боятися називати речі своїми іменами", - написав парламентар.
Юрчишин додав, що розцінює такий законопроєкт як спробу обмежити свободу слова. З огляду на це, парламентар підтримав ініціативу голови комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради, нардепки від "Слуги народу" Анастасії Радіної щодо блокуючої постанови.
Депутат має намір звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроєкту, а якщо законопроєкт все ж буде підписаний – буде звертатися до президента з пропозицією накласти вето.
Раніше повідомлялося, що за публічне пов’язування адвоката та клієнта у засобах масової інформації можуть оштрафувати. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 12320.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І Ви засунули язика до дупи й навіть не муркнете.
А тут раптом заопікувалися адвокатами, які готові виправдати навіть умовного путіна-гітлера.
Не бійтеся. Ця продажна братія не дасть себе образити чи отримати менше грошей.
Приймуть розстріл без суда - також буде пізно.
"Юрчишин про законопроєкт, який пропонує карати журналістів за ототожнення адвоката з клієнтом: Це реальний наступ на свободу слова ."
Але це не ототожнення.