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Новини Штраф за пов’язування адвоката з клієнтом Тиск на ЗМІ
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Юрчишин про законопроєкт, який пропонує карати журналістів за ототожнення адвоката з клієнтом: Це реальний наступ на свободу слова

юрчишин

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин вважає законопроєкт №12320 наступом на свободу слова. Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність і можливість штрафування медійників за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на допис нардепа Юрчишина в соцмережі фейсбук.

"Сьогодні Рада прийняла абсолютно злочинний законопроект. №12320 – це реальний наступ на свободу слова. Пропонується штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототожнення адвоката з його клієнтом. Навіть якщо нема цілі перешкодити діяльності адвоката. Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського – то отримаєте за це штраф. Від 3.400 до 5.100 грн для громадян та від 5.100 до 6.800 грн для посадовців. Саме таку ініціативу сьогодні Рада прийняла в другому читанні. Це просто сором. Ми всі маємо право знати, хто кого захищає. І не нести за це відповідальність, не боятися називати речі своїми іменами", - написав парламентар.

Юрчишин додав, що розцінює такий законопроєкт як спробу обмежити свободу слова. З огляду на це, парламентар підтримав ініціативу голови комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради, нардепки від "Слуги народу" Анастасії Радіної щодо блокуючої постанови.

Депутат має намір звернутися до міжнародних партнерів з проханням дати свою оцінку цьому законопроєкту, а ⁠якщо законопроєкт все ж буде підписаний – буде звертатися до президента з пропозицією накласти вето.

Раніше повідомлялося, що за публічне пов’язування адвоката та клієнта у засобах масової інформації можуть оштрафувати. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт 12320.

Читайте також: За публічне пов’язування адвоката з клієнтом у медіа можуть оштрафувати: ВР підтримала у другому читанні законопроєкт

Автор: 

ВР (15091) ЗМІ (1374) Юрчишин Ярослав (153) штраф (1897)


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Топ коментарі
+2
навідь при Януковичі такої муїні не було.
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16.07.2025 21:08 Відповісти
+1
Та якось вже забули про - «Закони про диктатуру» - пакет законів, ухвалених Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. «Закони» були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та, попри гостру критику, підписані Президентом наступного дня, 17 січня. - і що це було лише початком і в Україні вже був російський спецназ.
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16.07.2025 21:32 Відповісти
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навідь при Януковичі такої муїні не було.
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16.07.2025 21:08 Відповісти
Але до того йшло.
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16.07.2025 21:10 Відповісти
В Порошенка цілиш гад???
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16.07.2025 21:16 Відповісти
Та якось вже забули про - «Закони про диктатуру» - пакет законів, ухвалених Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. «Закони» були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та, попри гостру критику, підписані Президентом наступного дня, 17 січня. - і що це було лише початком і в Україні вже був російський спецназ.
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16.07.2025 21:32 Відповісти
У кожного соросятинського козла рило або Криве або страшне.. От правда шо Бог шельму мітить..
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16.07.2025 21:13 Відповісти
Виродки"Уродливі слуги диявола" будуть відповідати.
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16.07.2025 21:14 Відповісти
пане Юрчишине, там три ( 5-ий, Прямий, Еспресо) телеканали закрили без жодного пояснення.

І Ви засунули язика до дупи й навіть не муркнете.

А тут раптом заопікувалися адвокатами, які готові виправдати навіть умовного путіна-гітлера.

Не бійтеся. Ця продажна братія не дасть себе образити чи отримати менше грошей.
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16.07.2025 21:17 Відповісти
Дивна «діяльність», зеленського з Оманськими щодо внесення змін до ПОКАРАННЯ журналістів, і НІЯКА реакція, на невідкладне внесення змін щодо посилення покарання, отих убивць-коригувальників, паліїв та їм подібних дій московськими наймитами- «позаработать»!?!?!
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16.07.2025 21:37 Відповісти
Ти дивися,навіть голос,такий єрмаку лояльний,взвив
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16.07.2025 21:42 Відповісти
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16.07.2025 21:48 Відповісти
Та вже прийняли, пізно. Треба було у залі пики бити трибуни ламати, хоч щось робити.
Приймуть розстріл без суда - також буде пізно.
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16.07.2025 22:00 Відповісти
це законопроект
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16.07.2025 22:04 Відповісти
"Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського - то отримаєте за це штраф."

"Юрчишин про законопроєкт, який пропонує карати журналістів за ототожнення адвоката з клієнтом: Це реальний наступ на свободу слова ."

Але це не ототожнення.
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16.07.2025 22:03 Відповісти
 
 