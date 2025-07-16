Юрчишин о законопроекте, который предлагает наказывать журналистов за отождествление адвоката с клиентом: Это реальное наступление на свободу слова

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает законопроект №12320 наступлением на свободу слова. Законопроект предусматривает административную ответственность и возможность штрафования медийщиков за публичное отождествление адвоката с его клиентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение нардепа Юрчишина в соцсети фейсбук.

"Сегодня Рада приняла абсолютно преступный законопроект. №12320 - это реальное наступление на свободу слова. Предлагается штрафовать граждан и должностных лиц за публичное отождествление адвоката с его клиентом. Даже если нет цели помешать деятельности адвоката. То есть, если вы в публичной плоскости (медиа, соцсети, блоги, комментарии, репосты и т.д.) скажете, что такой-то человек является адвокатом условного Бойко или Дубинского, то получите за это штраф. От 3.400 до 5.100 грн для граждан и от 5.100 до 6.800 грн для должностных лиц. Именно такую инициативу сегодня Рада приняла во втором чтении. Это просто стыд. Мы все имеем право знать, кто кого защищает. И не нести за это ответственность, не бояться называть вещи своими именами", - написал парламентарий.

Юрчишин добавил, что расценивает такой законопроект как попытку ограничить свободу слова. Учитывая это, парламентарий поддержал инициативу председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Анастасии Радиной относительно блокирующего постановления.

Депутат намерен обратиться к международным партнерам с просьбой дать свою оценку этому законопроекту, а если законопроект все же будет подписан - будет обращаться к президенту с предложением наложить вето.

Ранее сообщалось, что за публичное связывание адвоката и клиента в средствах массовой информации могут оштрафовать. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 12320.

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