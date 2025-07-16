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Новости Штраф за оглашение связи адвоката с клиентом Давление на СМИ
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Юрчишин о законопроекте, который предлагает наказывать журналистов за отождествление адвоката с клиентом: Это реальное наступление на свободу слова

юрчишин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин считает законопроект №12320 наступлением на свободу слова. Законопроект предусматривает административную ответственность и возможность штрафования медийщиков за публичное отождествление адвоката с его клиентом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение нардепа Юрчишина в соцсети фейсбук.

"Сегодня Рада приняла абсолютно преступный законопроект. №12320 - это реальное наступление на свободу слова. Предлагается штрафовать граждан и должностных лиц за публичное отождествление адвоката с его клиентом. Даже если нет цели помешать деятельности адвоката. То есть, если вы в публичной плоскости (медиа, соцсети, блоги, комментарии, репосты и т.д.) скажете, что такой-то человек является адвокатом условного Бойко или Дубинского, то получите за это штраф. От 3.400 до 5.100 грн для граждан и от 5.100 до 6.800 грн для должностных лиц. Именно такую инициативу сегодня Рада приняла во втором чтении. Это просто стыд. Мы все имеем право знать, кто кого защищает. И не нести за это ответственность, не бояться называть вещи своими именами", - написал парламентарий.

Юрчишин добавил, что расценивает такой законопроект как попытку ограничить свободу слова. Учитывая это, парламентарий поддержал инициативу председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Анастасии Радиной относительно блокирующего постановления.

Депутат намерен обратиться к международным партнерам с просьбой дать свою оценку этому законопроекту, а если законопроект все же будет подписан - будет обращаться к президенту с предложением наложить вето.

Ранее сообщалось, что за публичное связывание адвоката и клиента в средствах массовой информации могут оштрафовать. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 12320.

Читайте также: За публичное связывание адвоката с клиентом в медиа могут оштрафовать: ВР поддержала во втором чтении законопроект

Автор: 

ВР (29314) СМИ (3849) Юрчишин Ярослав (158) штраф (1291)


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Топ комментарии
+1
навідь при Януковичі такої муїні не було.
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16.07.2025 21:08 Ответить
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навідь при Януковичі такої муїні не було.
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16.07.2025 21:08 Ответить
Але до того йшло.
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16.07.2025 21:10 Ответить
В Порошенка цілиш гад???
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16.07.2025 21:16 Ответить
Та якось вже забули про - «Закони про диктатуру» - пакет законів, ухвалених Верховною Радою України у четвер, 16 січня 2014 року. «Закони» були ухвалені з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури та, попри гостру критику, підписані Президентом наступного дня, 17 січня. - і що це було лише початком і в Україні вже був російський спецназ.
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16.07.2025 21:32 Ответить
У кожного соросятинського козла рило або Криве або страшне.. От правда шо Бог шельму мітить..
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16.07.2025 21:13 Ответить
Виродки"Уродливі слуги диявола" будуть відповідати.
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16.07.2025 21:14 Ответить
пане Юрчишине, там три ( 5-ий, Прямий, Еспресо) телеканали закрили без жодного пояснення.

І Ви засунули язика до дупи й навіть не муркнете.

А тут раптом заопікувалися адвокатами, які готові виправдати навіть умовного путіна-гітлера.

Не бійтеся. Ця продажна братія не дасть себе образити чи отримати менше грошей.
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16.07.2025 21:17 Ответить
Дивна «діяльність», зеленського з Оманськими щодо внесення змін до ПОКАРАННЯ журналістів, і НІЯКА реакція, на невідкладне внесення змін щодо посилення покарання, отих убивць-коригувальників, паліїв та їм подібних дій московськими наймитами- «позаработать»!?!?!
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16.07.2025 21:37 Ответить
Ти дивися,навіть голос,такий єрмаку лояльний,взвив
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16.07.2025 21:42 Ответить
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16.07.2025 21:48 Ответить
Та вже прийняли, пізно. Треба було у залі пики бити трибуни ламати, хоч щось робити.
Приймуть розстріл без суда - також буде пізно.
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16.07.2025 22:00 Ответить
це законопроект
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16.07.2025 22:04 Ответить
"Тобто, якщо ви в публічній площині (медіа, соцмережі, блоги, коментарі, репости тощо) скажете, що така-то людина є адвокатом умовного Бойка чи Дубінського - то отримаєте за це штраф."

"Юрчишин про законопроєкт, який пропонує карати журналістів за ототожнення адвоката з клієнтом: Це реальний наступ на свободу слова ."

Але це не ототожнення.
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16.07.2025 22:03 Ответить
 
 