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Новини
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Всеукраїнська Рада Церков обговорила стан реалізації урядової постанови про бронювання священнослужителів

16 липня 2025 року Києві відбулося чергове засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

Релігійні діячі проаналізували стан державно-конфесійних відносин в Україні, обговорили питання щодо діяльності комісій Ради, передали головування новому Головуючому у Раді на наступний період та розглянули інші актуальні питання діяльності ВРЦіРО. Засідання відбулося в Домі Біблії Українського Біблійного товариства.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський поінформував членів ВРЦіРО про стан реалізації урядової постанови про бронювання священнослужителів, про підготовку підзаконного акту щодо можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців, розповів про дії ДЕСС в контексті реалізації Закону України "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій".

Керівник Служби військового капеланства Сухопутних Військ ЗСУ полковник Лариса Полянська поінформувала учасників засідання ВРЦіРО про потреби капеланського служіння в Сухопутних Військах і релігійні діячі обговорили аспекти щодо збільшення душпастирської опіки серед військослужбовців та їх родин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраїнська Рада Церков підтримала заборону УПЦ МП: Жодна організація, яка керується державою-агресором, не може діяти в Україні

засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

Головуючий у ВРЦіРО, голова Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, єпископ Валерій Антонюк надав звіт про діяльность ВРЦіРО в першому півріччі 2025 року.

Відповідно до Положення про ВРЦіРО та порядку головування у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій на наступний період перейшло до Духовного управління мусульман України, яке очолює Верховний муфтій України, шейх Ахмед Тамім. ВСЦЄХБ головувало у ВРЦіРО з 1 січня по липень 2025 року.

Автор: 

церква (701) Рада церков (47) Єленський Віктор (22)


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Топ коментарі
+3
І оці ряхи не бажають захищати територію, яка їх годує??? Бронювання паскудам потрібно?
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16.07.2025 22:37 Відповісти
+3
А коли рада церков обговорить, що потрібно почати сплачувати податки?
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16.07.2025 23:16 Відповісти
+2
работнички
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16.07.2025 22:16 Відповісти
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16.07.2025 22:16 Відповісти
Чим відрізняється церква від сєкти ?
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16.07.2025 22:19 Відповісти
Це секта й е..Тіко її підтримае уряд томущо церква ділиця видуриим в людей з державою..
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16.07.2025 22:27 Відповісти
Упоротістю.
У церкві щє шось проповідують і спілкуються, а у секті одразу бізнес-план щодо особистих коштів нового адепта..
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16.07.2025 23:12 Відповісти
Всеукраїнська Рада Церков повинна постановити, що священнослужителі повинні підтримувати захисників України на передку.

Коротше - кадилом мухос ранських по голові, кадилом.
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16.07.2025 22:32 Відповісти
Священник не гражданин и воевать не должен.
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16.07.2025 22:35 Відповісти
Ага і жодних податків державі
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16.07.2025 23:19 Відповісти
І оці ряхи не бажають захищати територію, яка їх годує??? Бронювання паскудам потрібно?
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16.07.2025 22:37 Відповісти
Як писали на Цензорі: оскільки отцям-ксьондзам не можна брати зброю, всі йдуть на розмінування. Хто з них добросовісно вичитував Отче наш лишиться живим а хто ухилявся від богослужінь попрямує до всевишнього.
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16.07.2025 22:41 Відповісти
Кроме бронирования ещё и выезд за границу.
Спасать души дезертиров. Жо..пы те уже сами спасли.
А с ребятами на фронте поработать, нервы поправить, птср хоть как-то снять?
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16.07.2025 22:58 Відповісти
А коли рада церков обговорить, що потрібно почати сплачувати податки?
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16.07.2025 23:16 Відповісти
А це чого їм такі поблажки?
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16.07.2025 23:23 Відповісти
Хитрозроблені
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16.07.2025 23:35 Відповісти
 
 