Всеукраїнська Рада Церков обговорила стан реалізації урядової постанови про бронювання священнослужителів

16 липня 2025 року Києві відбулося чергове засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

Релігійні діячі проаналізували стан державно-конфесійних відносин в Україні, обговорили питання щодо діяльності комісій Ради, передали головування новому Головуючому у Раді на наступний період та розглянули інші актуальні питання діяльності ВРЦіРО. Засідання відбулося в Домі Біблії Українського Біблійного товариства.

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський поінформував членів ВРЦіРО про стан реалізації урядової постанови про бронювання священнослужителів, про підготовку підзаконного акту щодо можливості довготривалого перебування священнослужителів за межами України для здійснення душпастирської діяльності серед українських біженців, розповів про дії ДЕСС в контексті реалізації Закону України "Про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій".

Керівник Служби військового капеланства Сухопутних Військ ЗСУ полковник Лариса Полянська поінформувала учасників засідання ВРЦіРО про потреби капеланського служіння в Сухопутних Військах і релігійні діячі обговорили аспекти щодо збільшення душпастирської опіки серед військослужбовців та їх родин.

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Головуючий у ВРЦіРО, голова Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів, єпископ Валерій Антонюк надав звіт про діяльность ВРЦіРО в першому півріччі 2025 року.

Відповідно до Положення про ВРЦіРО та порядку головування у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій на наступний період перейшло до Духовного управління мусульман України, яке очолює Верховний муфтій України, шейх Ахмед Тамім. ВСЦЄХБ головувало у ВРЦіРО з 1 січня по липень 2025 року.