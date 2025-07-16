Всеукраинский Совет Церквей обсудил состояние реализации постановления правительства о бронировании священнослужителей
16 июля 2025 года в Киеве состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСЦиРО.
Религиозные деятели проанализировали состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине, обсудили вопросы деятельности комиссий Совета, передали председательство новому председателю в Совете на следующий период и рассмотрели другие актуальные вопросы деятельности ВСЦиРО. Заседание состоялось в Доме Библии Украинского Библейского общества.
Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский проинформировал членов ВСЦиРО о состоянии реализации правительственного постановления о бронировании священнослужителей, о подготовке подзаконного акта о возможности длительного пребывания священнослужителей за пределами Украины для осуществления пастырской деятельности среди украинских беженцев, рассказал о действиях ГЭСС в контексте реализации Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
Руководитель Службы военного капелланства Сухопутных Войск ВСУ полковник Лариса Полянская проинформировала участников заседания ВСЦиРО о потребностях капелланского служения в Сухопутных Войсках и религиозные деятели обсудили аспекты по увеличению пастырской опеки среди военнослужащих и их семей.
Председатель ВСЦиРО, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов, епископ Валерий Антонюк представил отчет о деятельности ВСЦиРО в первом полугодии 2025 года.
В соответствии с Положением о ВСЦиРО и порядком председательства во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций на следующий период перешло к Духовному управлению мусульман Украины, которое возглавляет Верховный муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим. ВСЦЕХБ председательствовало во ВСЦиРО с 1 января по июль 2025 года.
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У церкві щє шось проповідують і спілкуються, а у секті одразу бізнес-план щодо особистих коштів нового адепта..
Коротше - кадилом мухос ранських по голові, кадилом.
Спасать души дезертиров. Жо..пы те уже сами спасли.
А с ребятами на фронте поработать, нервы поправить, птср хоть как-то снять?