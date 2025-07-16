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Всеукраинский Совет Церквей обсудил состояние реализации постановления правительства о бронировании священнослужителей

16 июля 2025 года в Киеве состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСЦиРО.

заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

Религиозные деятели проанализировали состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине, обсудили вопросы деятельности комиссий Совета, передали председательство новому председателю в Совете на следующий период и рассмотрели другие актуальные вопросы деятельности ВСЦиРО. Заседание состоялось в Доме Библии Украинского Библейского общества.

Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский проинформировал членов ВСЦиРО о состоянии реализации правительственного постановления о бронировании священнослужителей, о подготовке подзаконного акта о возможности длительного пребывания священнослужителей за пределами Украины для осуществления пастырской деятельности среди украинских беженцев, рассказал о действиях ГЭСС в контексте реализации Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Руководитель Службы военного капелланства Сухопутных Войск ВСУ полковник Лариса Полянская проинформировала участников заседания ВСЦиРО о потребностях капелланского служения в Сухопутных Войсках и религиозные деятели обсудили аспекты по увеличению пастырской опеки среди военнослужащих и их семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП: Ни одна организация, которая управляется государством-агрессором, не может действовать в Украине

заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций

Председатель ВСЦиРО, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов, епископ Валерий Антонюк представил отчет о деятельности ВСЦиРО в первом полугодии 2025 года.

В соответствии с Положением о ВСЦиРО и порядком председательства во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций на следующий период перешло к Духовному управлению мусульман Украины, которое возглавляет Верховный муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим. ВСЦЕХБ председательствовало во ВСЦиРО с 1 января по июль 2025 года.

Автор: 

церковь (1325) Совет церквей (50) Еленский Виктор (19)


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Топ комментарии
+3
І оці ряхи не бажають захищати територію, яка їх годує??? Бронювання паскудам потрібно?
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16.07.2025 22:37 Ответить
+3
А коли рада церков обговорить, що потрібно почати сплачувати податки?
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16.07.2025 23:16 Ответить
+2
работнички
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16.07.2025 22:16 Ответить
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работнички
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16.07.2025 22:16 Ответить
Чим відрізняється церква від сєкти ?
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16.07.2025 22:19 Ответить
Це секта й е..Тіко її підтримае уряд томущо церква ділиця видуриим в людей з державою..
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16.07.2025 22:27 Ответить
Упоротістю.
У церкві щє шось проповідують і спілкуються, а у секті одразу бізнес-план щодо особистих коштів нового адепта..
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16.07.2025 23:12 Ответить
Всеукраїнська Рада Церков повинна постановити, що священнослужителі повинні підтримувати захисників України на передку.

Коротше - кадилом мухос ранських по голові, кадилом.
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16.07.2025 22:32 Ответить
Священник не гражданин и воевать не должен.
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16.07.2025 22:35 Ответить
должен и обязан.
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16.07.2025 23:55 Ответить
Ага і жодних податків державі
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16.07.2025 23:19 Ответить
І оці ряхи не бажають захищати територію, яка їх годує??? Бронювання паскудам потрібно?
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16.07.2025 22:37 Ответить
Як писали на Цензорі: оскільки отцям-ксьондзам не можна брати зброю, всі йдуть на розмінування. Хто з них добросовісно вичитував Отче наш лишиться живим а хто ухилявся від богослужінь попрямує до всевишнього.
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16.07.2025 22:41 Ответить
Кроме бронирования ещё и выезд за границу.
Спасать души дезертиров. Жо..пы те уже сами спасли.
А с ребятами на фронте поработать, нервы поправить, птср хоть как-то снять?
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16.07.2025 22:58 Ответить
А коли рада церков обговорить, що потрібно почати сплачувати податки?
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16.07.2025 23:16 Ответить
А це чого їм такі поблажки?
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16.07.2025 23:23 Ответить
Хитрозроблені
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16.07.2025 23:35 Ответить
Якби ви бачили, скільки своїх синків побронювали пастори і диякони протестантських церков. Це взагалі окремий світ і окрема спільнота - для них війни не існує.
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16.07.2025 23:56 Ответить
 
 