Всеукраинский Совет Церквей обсудил состояние реализации постановления правительства о бронировании священнослужителей

16 июля 2025 года в Киеве состоялось очередное заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСЦиРО.

Религиозные деятели проанализировали состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине, обсудили вопросы деятельности комиссий Совета, передали председательство новому председателю в Совете на следующий период и рассмотрели другие актуальные вопросы деятельности ВСЦиРО. Заседание состоялось в Доме Библии Украинского Библейского общества.

Председатель Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский проинформировал членов ВСЦиРО о состоянии реализации правительственного постановления о бронировании священнослужителей, о подготовке подзаконного акта о возможности длительного пребывания священнослужителей за пределами Украины для осуществления пастырской деятельности среди украинских беженцев, рассказал о действиях ГЭСС в контексте реализации Закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

Руководитель Службы военного капелланства Сухопутных Войск ВСУ полковник Лариса Полянская проинформировала участников заседания ВСЦиРО о потребностях капелланского служения в Сухопутных Войсках и религиозные деятели обсудили аспекты по увеличению пастырской опеки среди военнослужащих и их семей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всеукраинский Совет Церквей поддержал запрет УПЦ МП: Ни одна организация, которая управляется государством-агрессором, не может действовать в Украине

Председатель ВСЦиРО, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов, епископ Валерий Антонюк представил отчет о деятельности ВСЦиРО в первом полугодии 2025 года.

В соответствии с Положением о ВСЦиРО и порядком председательства во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций на следующий период перешло к Духовному управлению мусульман Украины, которое возглавляет Верховный муфтий Украины, шейх Ахмед Тамим. ВСЦЕХБ председательствовало во ВСЦиРО с 1 января по июль 2025 года.