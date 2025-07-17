Велика Британія та Німеччина підпишуть угоду про взаємний захист у разі нападу, - Bloomberg
Прем'єр-міністр Великої Британії та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня підпишуть оборонний договір про взаємну допомогу у випадку збройного нападу, а також про співпрацю в оборонній, економічній та міграційній сферах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
За словами джерел, зобов’язання щодо взаємної оборони стало реакцією як на зростання військової загрози з боку Росії, так і на побоювання європейських союзників щодо надійності оборонних зобов’язань США у рамках НАТО за президентства Дональда Трампа.
Співрозмовник видання в німецькому уряді підкреслив, що новий договір не є заміною принципу колективної оборони, що лежить в основі Основоположного договору НАТО, відомого як Стаття 5.
Велика Британія є однією з двох ядерних держав Європи, разом із Францією, тоді як Німеччина не має власної ядерної зброї й покладається на американську "ядерну парасольку". Водночас як повідомляє джерело Bloomberg, в новій угоді немає прямої згадки про атомну зброю.
У межах договору сторони також зобов’язуються реалізувати спільну програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike, здатного вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, упродовж наступного десятиліття.
Видання зазначає, що підписання оборонного договору стало результатом тривалих переговорів, які розпочалися ще в серпні 2024 року під час візиту Стармера до Берліна. Тоді прем’єр назвав майбутню угоду "частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці".
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