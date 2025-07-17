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Новини Загроза агресії РФ для Європи
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Велика Британія та Німеччина підпишуть угоду про взаємний захист у разі нападу, - Bloomberg

Велика Британія і Німеччина підпишуть договір про взаємну підтримку в разі загрози нападу

Прем'єр-міністр Великої Британії та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня підпишуть оборонний договір про взаємну допомогу у випадку збройного нападу, а також про співпрацю в оборонній, економічній та міграційній сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Bloomberg.

За словами джерел, зобов’язання щодо взаємної оборони стало реакцією як на зростання військової загрози з боку Росії, так і на побоювання європейських союзників щодо надійності оборонних зобов’язань США у рамках НАТО за президентства Дональда Трампа.

Співрозмовник видання в німецькому уряді підкреслив, що новий договір не є заміною принципу колективної оборони, що лежить в основі Основоположного договору НАТО, відомого як Стаття 5.

Велика Британія є однією з двох ядерних держав Європи, разом із Францією, тоді як Німеччина не має власної ядерної зброї й покладається на американську "ядерну парасольку". Водночас як повідомляє джерело Bloomberg, в новій угоді немає прямої згадки про атомну зброю.

У межах договору сторони також зобов’язуються реалізувати спільну програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike, здатного вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, упродовж наступного десятиліття.

Видання зазначає, що підписання оборонного договору стало результатом тривалих переговорів, які розпочалися ще в серпні 2024 року під час візиту Стармера до Берліна. Тоді прем’єр назвав майбутню угоду "частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці".

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Автор: 

Велика Британія (5702) Німеччина (7583) оборона (4871)


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Топ коментарі
+4
Я так розумію що до НАТО, вже довіри не має. Фіцанутий і орбанутий захисту не потребують, вони вже це довели, виконали команду ху...ла, обернися до ЄС передом а до мене задом і трохи нагнися
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17.07.2025 07:32 Відповісти
+3
В Будапешті підпишуть?
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17.07.2025 07:15 Відповісти
+1
Нова *ната*? Логічно, піндосів треба послати з корабльом.
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17.07.2025 07:19 Відповісти
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зачем? США всех защитит
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17.07.2025 07:02 Відповісти
НАТА вже не працює?
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17.07.2025 07:11 Відповісти
В Будапешті підпишуть?
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17.07.2025 07:15 Відповісти
Нова *ната*? Логічно, піндосів треба послати з корабльом.
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17.07.2025 07:19 Відповісти
Я так розумію що до НАТО, вже довіри не має. Фіцанутий і орбанутий захисту не потребують, вони вже це довели, виконали команду ху...ла, обернися до ЄС передом а до мене задом і трохи нагнися
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17.07.2025 07:32 Відповісти
Україна має купу схожого паперу(
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17.07.2025 07:37 Відповісти
Вумні експерди повилазили,що наріка в 2019р обрали .Англія не порушила свого часу договір про взаємодопомогу з Польщею.Критика телепнів недоречна
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17.07.2025 08:01 Відповісти
Договір відкритий до підписання іншими державами за згодою всіх учасників . Євронато? На Рудого надії мало?
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17.07.2025 08:12 Відповісти
Досить очікувано, всі вже зрозуміли ціну того всратого НАТО, яке ще до України буде проситися вступити в якійсь блок...світ швидко змінюється...швидше чим комусь бажалось...
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17.07.2025 08:19 Відповісти
Іншими словами ''На НАТу надійся, а жоговор з моюзником підпиши''...
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17.07.2025 08:23 Відповісти
 
 