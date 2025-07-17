Великобритания и Германия подпишут соглашение о взаимной защите в случае нападения, - Bloomberg
Премьер-министр Великобритании и канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля подпишут оборонный договор о взаимной помощи в случае вооруженного нападения, а также о сотрудничестве в оборонной, экономической и миграционной сферах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
По словам источников, обязательство по взаимной обороне стало реакцией как на рост военной угрозы со стороны России, так и на опасения европейских союзников относительно надежности оборонных обязательств США в рамках НАТО при президентстве Дональда Трампа.
Собеседник издания в немецком правительстве подчеркнул, что новый договор не является заменой принципа коллективной обороны, лежащего в основе Основополагающего договора НАТО, известного как Статья 5.
Великобритания является одной из двух ядерных держав Европы, вместе с Францией, тогда как Германия не имеет собственного ядерного оружия и полагается на американский "ядерный зонтик". В то же время, как сообщает источник Bloomberg, в новом соглашении нет прямого упоминания об атомном оружии.
В рамках договора стороны также обязуются реализовать совместную программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike, способного поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров, в течение следующего десятилетия.
Издание отмечает, что подписание оборонного договора стало результатом длительных переговоров, которые начались еще в августе 2024 года во время визита Стармера в Берлин. Тогда премьер назвал будущее соглашение "частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества".
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Це не з Україною воювати де 40 млн., населення, купа зрадників у всіх сферах та мало озброєння!
От і підходять наслідки тримання в сраці язиків на весні 2014 року.
привіт обамі їбанату.