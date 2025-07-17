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Новости Угроза агрессии рф для Европы
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Великобритания и Германия подпишут соглашение о взаимной защите в случае нападения, - Bloomberg

Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной поддержке в случае угрозы нападения

Премьер-министр Великобритании и канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля подпишут оборонный договор о взаимной помощи в случае вооруженного нападения, а также о сотрудничестве в оборонной, экономической и миграционной сферах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, обязательство по взаимной обороне стало реакцией как на рост военной угрозы со стороны России, так и на опасения европейских союзников относительно надежности оборонных обязательств США в рамках НАТО при президентстве Дональда Трампа.

Собеседник издания в немецком правительстве подчеркнул, что новый договор не является заменой принципа коллективной обороны, лежащего в основе Основополагающего договора НАТО, известного как Статья 5.

Великобритания является одной из двух ядерных держав Европы, вместе с Францией, тогда как Германия не имеет собственного ядерного оружия и полагается на американский "ядерный зонтик". В то же время, как сообщает источник Bloomberg, в новом соглашении нет прямого упоминания об атомном оружии.

В рамках договора стороны также обязуются реализовать совместную программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike, способного поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров, в течение следующего десятилетия.

Издание отмечает, что подписание оборонного договора стало результатом длительных переговоров, которые начались еще в августе 2024 года во время визита Стармера в Берлин. Тогда премьер назвал будущее соглашение "частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества".

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Автор: 

Великобритания (5061) Германия (7156) оборона (5262)


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Топ комментарии
+7
Я так розумію що до НАТО, вже довіри не має. Фіцанутий і орбанутий захисту не потребують, вони вже це довели, виконали команду ху...ла, обернися до ЄС передом а до мене задом і трохи нагнися
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17.07.2025 07:32 Ответить
+5
В Будапешті підпишуть?
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17.07.2025 07:15 Ответить
+3
Схоже в договір по взаємозахисту НАТО не вірять ні німці, ні великобританці.
От і підходять наслідки тримання в сраці язиків на весні 2014 року.
привіт обамі їбанату.
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17.07.2025 08:57 Ответить
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зачем? США всех защитит
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17.07.2025 07:02 Ответить
НАТА вже не працює?
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17.07.2025 07:11 Ответить
Схоже, 5 стаття - фсьо!
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17.07.2025 09:26 Ответить
В Будапешті підпишуть?
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17.07.2025 07:15 Ответить
Якщо кацапи-дегенерати полізуть то побачать де підпишуть й як їх "розпишуть".
Це не з Україною воювати де 40 млн., населення, купа зрадників у всіх сферах та мало озброєння!
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17.07.2025 09:46 Ответить
Нова *ната*? Логічно, піндосів треба послати з корабльом.
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17.07.2025 07:19 Ответить
Я так розумію що до НАТО, вже довіри не має. Фіцанутий і орбанутий захисту не потребують, вони вже це довели, виконали команду ху...ла, обернися до ЄС передом а до мене задом і трохи нагнися
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17.07.2025 07:32 Ответить
Україна має купу схожого паперу(
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17.07.2025 07:37 Ответить
Вумні експерди повилазили,що наріка в 2019р обрали .Англія не порушила свого часу договір про взаємодопомогу з Польщею.Критика телепнів недоречна
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17.07.2025 08:01 Ответить
Договір відкритий до підписання іншими державами за згодою всіх учасників . Євронато? На Рудого надії мало?
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17.07.2025 08:12 Ответить
Досить очікувано, всі вже зрозуміли ціну того всратого НАТО, яке ще до України буде проситися вступити в якійсь блок...світ швидко змінюється...швидше чим комусь бажалось...
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17.07.2025 08:19 Ответить
Іншими словами ''На НАТу надійся, а жоговор з моюзником підпиши''...
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17.07.2025 08:23 Ответить
Схоже в договір по взаємозахисту НАТО не вірять ні німці, ні великобританці.
От і підходять наслідки тримання в сраці язиків на весні 2014 року.
привіт обамі їбанату.
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17.07.2025 08:57 Ответить
 
 