Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 040 950 осіб (+1120 за добу), 11 032 танки, 30 531 артсистема, 23 012 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 040 950 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб

танків – 11032 (+0) од

бойових броньованих машин – 23012 (+7) од

артилерійських систем – 30531 (+46) од

РСЗВ – 1442 (+1) од

засоби ППО – 1198 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)

крилаті ракети – 3492 (+1)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)

спеціальна техніка – 3932 (+0)

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