Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 040 950 осіб (+1120 за добу), 11 032 танки, 30 531 артсистема, 23 012 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 040 950 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб
танків – 11032 (+0) од
бойових броньованих машин – 23012 (+7) од
артилерійських систем – 30531 (+46) од
РСЗВ – 1442 (+1) од
засоби ППО – 1198 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)
крилаті ракети – 3492 (+1)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)
спеціальна техніка – 3932 (+0)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По арті цікаві чісла 8 999 стволів з початку року, 2 тисячі з початку літа і 777 з початку місяця
167! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Танків 0, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 040 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.