УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8596 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 079 8

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 040 950 осіб (+1120 за добу), 11 032 танки, 30 531 артсистема, 23 012 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 040 950 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1040950 (+1120) осіб

танків – 11032 (+0) од

бойових броньованих машин – 23012 (+7) од

артилерійських систем – 30531 (+46) од

РСЗВ – 1442 (+1) од

засоби ППО – 1198 (+1) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163)

крилаті ракети – 3492 (+1)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 55606 (+112)

спеціальна техніка – 3932 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська штурмова група із п’яти окупантів до і після атаки на позиції українських воїнів. ВIДЕО

Ліквідація

Автор: 

армія рф (18226) Генштаб ЗС (6975) ліквідація (4232) знищення (7823)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демілітарізація рашистсько- неофашистських окупантів триває ,танчики ,схоже на ісході .Слава ЗСУ!
показати весь коментар
19.07.2025 07:41 Відповісти
Щось "вертольотопад", на фронті, спинився... Бояться підлітать близько. Однак, компенсують його катастрофами в тилу... В основному - за рахунок технічних несправностей... Але падають і б"ються, регулярно...
показати весь коментар
19.07.2025 07:50 Відповісти
Чи танчики виходять з чату????
показати весь коментар
19.07.2025 07:45 Відповісти
Кацапські танки можна об'єднати із розділом "спецтехніка", бо це вже екзотика та розкіш на кшталт "труна з підігрівом".
показати весь коментар
19.07.2025 07:48 Відповісти
танки щас работают как арта, в капонирах... ФПВ-Килл-зона обнулила танковые войска (впрочем как и БЭКи обнулили флот), как структуру армии
показати весь коментар
19.07.2025 08:28 Відповісти
М'ясо гуляє - чергові 10 тисяч з другого мільйона, чверть ляма з початку року, ну і 30 тушок не хватило до 20 тис в цьому місяці.
По арті цікаві чісла 8 999 стволів з початку року, 2 тисячі з початку літа і 777 з початку місяця
показати весь коментар
19.07.2025 08:01 Відповісти
Минув 4168 день москальсько-української війни.
167! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Танків 0, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 040 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
показати весь коментар
19.07.2025 08:35 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2025 08:37 Відповісти
 
 