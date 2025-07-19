Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 040 950 человек (+1120 за сутки), 11 032 танка, 30 531 артсистема, 23 012 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 040 950 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1040950 (+1120) человек
танков - 11032 (+0) ед
боевых бронированных машин - 23012 (+7) ед
артиллерийских систем - 30531 (+46) ед
РСЗО - 1442 (+1) ед
средства ПВО - 1198 (+1) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 46712 (+163)
крылатые ракеты - 3492 (+1)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 55606 (+112)
специальная техника - 3932 (+0)
Топ комментарии
+16 Qq Qqq #455433
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+9 Гарик Неинженер #483733
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+9 Qq Qqq #455433
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По арті цікаві чісла 8 999 стволів з початку року, 2 тисячі з початку літа і 777 з початку місяця
167! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Танків 0, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 040 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
Щирадяка Воїнам за таку працю 24/7/365×11!!!