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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 040 950 человек (+1120 за сутки), 11 032 танка, 30 531 артсистема, 23 012 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 040 950 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1040950 (+1120) человек

танков - 11032 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23012 (+7) ед

артиллерийских систем - 30531 (+46) ед

РСЗО - 1442 (+1) ед

средства ПВО - 1198 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 46712 (+163)

крылатые ракеты - 3492 (+1)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55606 (+112)

специальная техника - 3932 (+0)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская штурмовая группа из пяти оккупантов до и после атаки на позиции украинских воинов. ВИДЕО

Ликвидация

Автор: 

армия РФ (20075) Генштаб ВС (6672) ликвидация (3847) уничтожение (7510)


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Топ комментарии
+16
Минув 4168 день москальсько-української війни.
167! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Танків 0, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 040 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
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19.07.2025 08:35 Ответить
+9
Демілітарізація рашистсько- неофашистських окупантів триває ,танчики ,схоже на ісході .Слава ЗСУ!
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19.07.2025 07:41 Ответить
+9
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19.07.2025 08:37 Ответить
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Демілітарізація рашистсько- неофашистських окупантів триває ,танчики ,схоже на ісході .Слава ЗСУ!
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19.07.2025 07:41 Ответить
Щось "вертольотопад", на фронті, спинився... Бояться підлітать близько. Однак, компенсують його катастрофами в тилу... В основному - за рахунок технічних несправностей... Але падають і б"ються, регулярно...
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19.07.2025 07:50 Ответить
Чи танчики виходять з чату????
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19.07.2025 07:45 Ответить
Кацапські танки можна об'єднати із розділом "спецтехніка", бо це вже екзотика та розкіш на кшталт "труна з підігрівом".
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19.07.2025 07:48 Ответить
танки щас работают как арта, в капонирах... ФПВ-Килл-зона обнулила танковые войска (впрочем как и БЭКи обнулили флот), как структуру армии
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19.07.2025 08:28 Ответить
М'ясо гуляє - чергові 10 тисяч з другого мільйона, чверть ляма з початку року, ну і 30 тушок не хватило до 20 тис в цьому місяці.
По арті цікаві чісла 8 999 стволів з початку року, 2 тисячі з початку літа і 777 з початку місяця
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19.07.2025 08:01 Ответить
Минув 4168 день москальсько-української війни.
167! одиниця знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Танків 0, арта та логістика норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 040 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Томська область.
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19.07.2025 08:35 Ответить
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19.07.2025 08:37 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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19.07.2025 10:12 Ответить
Черговий 1,12 тесен лемінгів... Танки з "лімітед едішн" перейшли у "а что єта?". Томськєй улус тепер на "гу-га" штурмовать почне... Смердюча земля, зі смердючими мешканцями від Балтики до Тихого!
Щирадяка Воїнам за таку працю 24/7/365×11!!!
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19.07.2025 10:57 Ответить
 
 