Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 040 950 человек (+1120 за сутки), 11 032 танка, 30 531 артсистема, 23 012 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 040 950 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1040950 (+1120) человек

танков - 11032 (+0) ед

боевых бронированных машин - 23012 (+7) ед

артиллерийских систем - 30531 (+46) ед

РСЗО - 1442 (+1) ед

средства ПВО - 1198 (+1) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 46712 (+163)

крылатые ракеты - 3492 (+1)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 55606 (+112)

специальная техника - 3932 (+0)

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