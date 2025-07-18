Российская штурмовая группа из пяти оккупантов до и после атаки на позиции украинских воинов. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российскую штурмовую группу из пяти оккупантов на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с результатами эффективной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На первых кадрах видео беспилотник снимает движение группы оккупантов, а затем показывает тела уже ликвидированных россиян.
"Сумское направление фронта, место российской "славы". Ликвидированные российские солдаты удобно расположились на небольшом участке на Сумщине в зоне ответственности воинов подразделения БПЛА "Pentagon" 225-го отдельного штурмового полка", - отмечает в комментарии автор публикации.
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MausMike
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