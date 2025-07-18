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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Российская штурмовая группа из пяти оккупантов до и после атаки на позиции украинских воинов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российскую штурмовую группу из пяти оккупантов на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с результатами эффективной боевой работы бойцов опубликована в соцсетях. На первых кадрах видео беспилотник снимает движение группы оккупантов, а затем показывает тела уже ликвидированных россиян.

"Сумское направление фронта, место российской "славы". Ликвидированные российские солдаты удобно расположились на небольшом участке на Сумщине в зоне ответственности воинов подразделения БПЛА "Pentagon" 225-го отдельного штурмового полка", - отмечает в комментарии автор публикации.

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армия РФ (20069) Сумская область (3469) боевые действия (4536)


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Щасливі мільйонери відпочивають на курортах сумщини.
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18.07.2025 15:13 Ответить
"До Берлина не дошли...А аставалась же "чуток" - только за угол завернуть..."
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18.07.2025 15:15 Ответить
Літо,спека...Кацапи прилягли відпочити!Слава ЗСУ!!!
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18.07.2025 15:16 Ответить
Какая в йух штурмова група з 5 кідарів, це що прикол? Вони з голоду полізли уперед щоб щось пожрати й будемо вважати це наступальними діями?
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18.07.2025 15:31 Ответить
Це ще чимала група.Зараз більше двійками/трійками йдуть.Скільки б їх не поклали,а за знищеною йде наступна і так потроху просуваються.В цьому і проблема.Результати видно на карті.
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18.07.2025 15:49 Ответить
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18.07.2025 15:53 Ответить
Поспішали, окупанти з московії, отак кучно, мабуть на черговий саміт «міру-мір»??
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18.07.2025 15:55 Ответить
 
 