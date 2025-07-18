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Оккупант снимает своего одноногого соратника, который на четвереньках ползет по лесу: "Лиса - п#здец". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант с оторванной ступней ковыляет по лесу в сопровождении своих на вид здоровых сообщников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из целых оккупантов снимает самоэвакуацию соратника, который вероятно имеет позывной "Лиса" и прогнозирует его будущее в нецензурной форме.
Внимание! Нецензурная лексика!
Топ комментарии
+13 Серый Вовк
показать весь комментарий18.07.2025 13:27 Ответить Ссылка
+13 Крэйда Гібсон
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+7 Az AZLK
показать весь комментарий18.07.2025 13:28 Ответить Ссылка
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На концетрі йосіпа давідича...
Та й себе ідентифікував - правильно. Хай бюджет витрачається на Ладу, без затримок бюрократичнимх..
Певне тому йому ногу і відрізали.
время войны фашистами над лесом неделю полз к партизанам, как вы думаете
чем он питался все это время?"
Машенька-"Ну он кушал всякие грибочки, ягодки, которые под снегом
находил." У.-"Умница, смекалистая девочка, садись пять."
Сашенька-"Ну он ежиков. птичек разных ел, что под снегом зимовали."
У."Тоже ничего нормально, на четыре потянет. Садись."
У."Ну а ты как думаешь Вовочка?" В."А он брынзу ел..."
У."?????????!!!!! Дык Вова где ж он зимой в лесу брынзу находил???!!!"
В." А он ее из под салупы выковыривал!!!"