Оккупант снимает своего одноногого соратника, который на четвереньках ползет по лесу: "Лиса - п#здец". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант с оторванной ступней ковыляет по лесу в сопровождении своих на вид здоровых сообщников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из целых оккупантов снимает самоэвакуацию соратника, который вероятно имеет позывной "Лиса" и прогнозирует его будущее в нецензурной форме.

Внимание! Нецензурная лексика!

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