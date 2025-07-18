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Оккупант снимает своего одноногого соратника, который на четвереньках ползет по лесу: "Лиса - п#здец". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант с оторванной ступней ковыляет по лесу в сопровождении своих на вид здоровых сообщников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из целых оккупантов снимает самоэвакуацию соратника, который вероятно имеет позывной "Лиса" и прогнозирует его будущее в нецензурной форме.

Внимание! Нецензурная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десяток оккупантов лежат вповалку на полу и учатся накладывать себе жгут Эсмарха. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20069) эвакуация (2127)


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Топ комментарии
+13
Лису подстерёг писец...
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18.07.2025 13:27 Ответить
+13
рольові ігри квадроберів
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18.07.2025 13:33 Ответить
+7
Може це у них такий зоопарк? Вигул тварин? Незрозумілі розваги антицивілізації?
Та й себе ідентифікував - правильно. Хай бюджет витрачається на Ладу, без затримок бюрократичнимх..
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18.07.2025 13:28 Ответить
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Прогноз і морє роз...
На концетрі йосіпа давідича...
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18.07.2025 13:26 Ответить
Лису подстерёг писец...
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18.07.2025 13:27 Ответить
Може це у них такий зоопарк? Вигул тварин? Незрозумілі розваги антицивілізації?
Та й себе ідентифікував - правильно. Хай бюджет витрачається на Ладу, без затримок бюрократичнимх..
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18.07.2025 13:28 Ответить
рольові ігри квадроберів
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18.07.2025 13:33 Ответить
так на рашці квадробери це екстреміська організація.
Певне тому йому ногу і відрізали.
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18.07.2025 13:41 Ответить
оператор в ролі "маленького принца", приручившого цього лиса ))
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18.07.2025 14:31 Ответить
Може не Лиса, а Лєса? від слова лєс
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18.07.2025 13:32 Ответить
лиса ползет до своего дембеля , а ты останешься со своим пиз...цом !!!
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18.07.2025 13:33 Ответить
Дуже схоже на - "лЕса" ...
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18.07.2025 13:34 Ответить
Оператору бракує слів висловити свій захват.
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18.07.2025 13:37 Ответить
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18.07.2025 13:45 Ответить
Повзе не на ,,четвереньках" , а на ,,тройняшках" .
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18.07.2025 13:48 Ответить
три з половиною.
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18.07.2025 14:27 Ответить
Проводять орка, в останню путь, до отих, 1.000.000 орків московських?!?
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18.07.2025 13:51 Ответить
настаящій штурмовік
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18.07.2025 13:51 Ответить
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18.07.2025 13:58 Ответить
Учительница в школе: "Дети, наш герой-летчик Маресьев будучи сбитым во
время войны фашистами над лесом неделю полз к партизанам, как вы думаете
чем он питался все это время?"
Машенька-"Ну он кушал всякие грибочки, ягодки, которые под снегом
находил." У.-"Умница, смекалистая девочка, садись пять."
Сашенька-"Ну он ежиков. птичек разных ел, что под снегом зимовали."
У."Тоже ничего нормально, на четыре потянет. Садись."
У."Ну а ты как думаешь Вовочка?" В."А он брынзу ел..."
У."?????????!!!!! Дык Вова где ж он зимой в лесу брынзу находил???!!!"
В." А он ее из под салупы выковыривал!!!"
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18.07.2025 14:00 Ответить
Лох повинен страждати!
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18.07.2025 14:06 Ответить
Zоофилы!
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18.07.2025 14:36 Ответить
як вам "малєнькая побєдоносная война" в Україні, орки?
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18.07.2025 14:46 Ответить
А казали, що путін підняв расіян з колін...
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18.07.2025 15:30 Ответить
Звісно, в такому положенні, б ноги тільки заважали.
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18.07.2025 15:43 Ответить
 
 