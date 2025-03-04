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Десять оккупантов лежат вповалку на полу и учатся накладывать себе жгут Эсмарха. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент занятия по тактической медицине в российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи десять оккупантов лежат вповалку на полу и пытаются наложить себе жгут Эсмарха.
"Российские оккупанты проходят ускоренный курс подготовки к встрече с украинскими дронами. Ультрасовременная медицина российской армии до сих пор предусматривает применение жгутов Эсмарха для остановки кровотечения, однако большинство одноразовых солдат из этого видео даже не успеют их достать", - отмечает в заметке автор публикации.
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