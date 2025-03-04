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Новости Видео Тактическая медицина
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Десять оккупантов лежат вповалку на полу и учатся накладывать себе жгут Эсмарха. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент занятия по тактической медицине в российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи десять оккупантов лежат вповалку на полу и пытаются наложить себе жгут Эсмарха.

"Российские оккупанты проходят ускоренный курс подготовки к встрече с украинскими дронами. Ультрасовременная медицина российской армии до сих пор предусматривает применение жгутов Эсмарха для остановки кровотечения, однако большинство одноразовых солдат из этого видео даже не успеют их достать", - отмечает в заметке автор публикации.

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Также смотрите: Колонна армии РФ из пяти всадников движется по оккупированному селу. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) война (1367) медицина (2518) технологии (667)


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Топ комментарии
+10
неправильно роблять ...треба на шию !
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04.03.2025 13:21
+4
Десяток окупантів лежать покотом на підлозі і вчаться накладати собі джгут Есмарха

Встромляти собі кухоль Есмарха вже навчені?
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04.03.2025 13:12
+3
А на шию?
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04.03.2025 13:23
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Десяток окупантів лежать покотом на підлозі і вчаться накладати собі джгут Есмарха

Встромляти собі кухоль Есмарха вже навчені?
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04.03.2025 13:12 Ответить
у шоці та ще на таку ватяну одежу цю соплю вони затягнуть один на сотню. Доки ця архаїка буде радувати нас, скільки на складах ще цієї гуми?
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04.03.2025 13:13 Ответить
Турнікети у них. І хороші.
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04.03.2025 13:14 Ответить
та бачимо !
атлічні "турнікєти".....
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04.03.2025 15:20 Ответить
неправильно роблять ...треба на шию !
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04.03.2025 13:21 Ответить
А на шию?
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04.03.2025 13:23 Ответить
Не путайте, хiба хочеш - мусиш(насчет жгутов) с этикетом(насчет галстук на шее). Эти кацапы же не в каком-то институте благородных девиц чалятся, чай половую жизнь ведут, ондого.
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04.03.2025 13:39 Ответить
Скажите им что на алиэкспересс хорошие турникеты.
Качественные и проверенные опытом их предшественников
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04.03.2025 13:24 Ответить
Так нічого смішного у відео не має. Ворог вчиться базової медопомоги собі у разі ураження кінцівок. Умови навчання нормальні для такої ситуації. Чи хтось думає, що якщо комусь із них доведеться себе таким чином рятувати, то це мають бути виключно санаторно-лікувальні умови з окремою палатою та медсестрами?
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04.03.2025 13:38 Ответить
А чого відос обрізали? Після поранення в ногу і руку вони відпрацьовували поранення у пах...
Мотали довго...
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04.03.2025 13:58 Ответить
як хробаки в банці
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04.03.2025 14:00 Ответить
Шкода, не можна прикріпити фото у коментарі. Усі, кому в коментах тут дуже смішно дуже здивувались би, якби побачили в українській армійській аптечці 2023 року випуску джгут кровоспинний гумовий.
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04.03.2025 16:10 Ответить
 
 