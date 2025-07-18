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Окупант фільмує свого одноногого поплічника, який навкарачки повзе лісом: "Лиса - п#здец". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із відірваною ступнею рачкує лісом у супроводі своїх на вигляд здорових спільників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із цілих окупантів фільмує самоевакуацію поплічника, який ймовірно має позивний "Лиса" і прогнозує його майбутнє у нецензурній формі.
Увага! Нецензурна лексика!
Топ коментарі
+4 Серый Вовк
показати весь коментар18.07.2025 13:27 Відповісти Посилання
+3 Az AZLK
показати весь коментар18.07.2025 13:26 Відповісти Посилання
+2 Az AZLK
показати весь коментар18.07.2025 13:28 Відповісти Посилання
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На концетрі йосіпа давідича...
Та й себе ідентифікував - правильно. Хай бюджет витрачається на Ладу, без затримок бюрократичнимх..
Певне тому йому ногу і відрізали.
время войны фашистами над лесом неделю полз к партизанам, как вы думаете
чем он питался все это время?"
Машенька-"Ну он кушал всякие грибочки, ягодки, которые под снегом
находил." У.-"Умница, смекалистая девочка, садись пять."
Сашенька-"Ну он ежиков. птичек разных ел, что под снегом зимовали."
У."Тоже ничего нормально, на четыре потянет. Садись."
У."Ну а ты как думаешь Вовочка?" В."А он брынзу ел..."
У."?????????!!!!! Дык Вова где ж он зимой в лесу брынзу находил???!!!"
В." А он ее из под салупы выковыривал!!!"