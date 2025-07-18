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Окупант фільмує свого одноногого поплічника, який навкарачки повзе лісом: "Лиса - п#здец". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із відірваною ступнею рачкує лісом у супроводі своїх на вигляд здорових спільників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із цілих окупантів фільмує самоевакуацію поплічника, який ймовірно має позивний "Лиса" і прогнозує його майбутнє у нецензурній формі.

Увага! Нецензурна лексика!

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Автор: 

армія рф (18220) евакуація (2369)


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Топ коментарі
+4
Лису подстерёг писец...
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18.07.2025 13:27 Відповісти
+3
Прогноз і морє роз...
На концетрі йосіпа давідича...
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18.07.2025 13:26 Відповісти
+2
Може це у них такий зоопарк? Вигул тварин? Незрозумілі розваги антицивілізації?
Та й себе ідентифікував - правильно. Хай бюджет витрачається на Ладу, без затримок бюрократичнимх..
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18.07.2025 13:28 Відповісти
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Прогноз і морє роз...
На концетрі йосіпа давідича...
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18.07.2025 13:26 Відповісти
Лису подстерёг писец...
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18.07.2025 13:27 Відповісти
Може це у них такий зоопарк? Вигул тварин? Незрозумілі розваги антицивілізації?
Та й себе ідентифікував - правильно. Хай бюджет витрачається на Ладу, без затримок бюрократичнимх..
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18.07.2025 13:28 Відповісти
рольові ігри квадроберів
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18.07.2025 13:33 Відповісти
так на рашці квадробери це екстреміська організація.
Певне тому йому ногу і відрізали.
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18.07.2025 13:41 Відповісти
Може не Лиса, а Лєса? від слова лєс
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18.07.2025 13:32 Відповісти
лиса ползет до своего дембеля , а ты останешься со своим пиз...цом !!!
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18.07.2025 13:33 Відповісти
Дуже схоже на - "лЕса" ...
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18.07.2025 13:34 Відповісти
Оператору бракує слів висловити свій захват.
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18.07.2025 13:37 Відповісти
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18.07.2025 13:45 Відповісти
Повзе не на ,,четвереньках" , а на ,,тройняшках" .
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18.07.2025 13:48 Відповісти
Проводять орка, в останню путь, до отих, 1.000.000 орків московських?!?
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18.07.2025 13:51 Відповісти
настаящій штурмовік
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18.07.2025 13:51 Відповісти
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18.07.2025 13:58 Відповісти
Учительница в школе: "Дети, наш герой-летчик Маресьев будучи сбитым во
время войны фашистами над лесом неделю полз к партизанам, как вы думаете
чем он питался все это время?"
Машенька-"Ну он кушал всякие грибочки, ягодки, которые под снегом
находил." У.-"Умница, смекалистая девочка, садись пять."
Сашенька-"Ну он ежиков. птичек разных ел, что под снегом зимовали."
У."Тоже ничего нормально, на четыре потянет. Садись."
У."Ну а ты как думаешь Вовочка?" В."А он брынзу ел..."
У."?????????!!!!! Дык Вова где ж он зимой в лесу брынзу находил???!!!"
В." А он ее из под салупы выковыривал!!!"
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18.07.2025 14:00 Відповісти
Лох повинен страждати!
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18.07.2025 14:06 Відповісти
 
 