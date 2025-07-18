Окупант фільмує свого одноногого поплічника, який навкарачки повзе лісом: "Лиса - п#здец". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із відірваною ступнею рачкує лісом у супроводі своїх на вигляд здорових спільників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із цілих окупантів фільмує самоевакуацію поплічника, який ймовірно має позивний "Лиса" і прогнозує його майбутнє у нецензурній формі.

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