Російська штурмова група із п’яти окупантів до і після атаки на позиції українських воїнів. ВIДЕО
Українські воїни знищили російську штурмову групу із п'яти окупантів на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із результатами ефективної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах. На перших кадрах відео безпілотник фільмує рух групи окупантів, а потім показує тіла вже ліквідованих росіян.
"Сумський напрямок фронту, місце російської "слави". Ліквідовані російські солдати зручно розташувалися на невеликій ділянці на Сумщині в зоні відповідальності воїнів підрозділу БПЛА "Pentagon" 225-го окремого штурмового полку", - зазначає у коментарі автор публікації.
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