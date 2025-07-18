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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Російська штурмова група із п’яти окупантів до і після атаки на позиції українських воїнів. ВIДЕО

Українські воїни знищили російську штурмову групу із п'яти окупантів на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із результатами ефективної бойової роботи бійців опублікований у соцмережах. На перших кадрах відео безпілотник фільмує рух групи окупантів, а потім показує тіла вже ліквідованих росіян.

"Сумський напрямок фронту, місце російської "слави". Ліквідовані російські солдати зручно розташувалися на невеликій ділянці на Сумщині в зоні відповідальності воїнів підрозділу БПЛА "Pentagon" 225-го окремого штурмового полку", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант фільмує свого одноногого поплічника, який навкарачки повзе лісом: "Лиса - п#здец". ВIДЕО

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армія рф (18220) Сумська область (4025) бойові дії (4291)


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Щасливі мільйонери відпочивають на курортах сумщини.
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18.07.2025 15:13 Відповісти
Ван вей тікет !

У-у-у !

.
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18.07.2025 16:11 Відповісти
"До Берлина не дошли...А аставалась же "чуток" - только за угол завернуть..."
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18.07.2025 15:15 Відповісти
Літо,спека...Кацапи прилягли відпочити!Слава ЗСУ!!!
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18.07.2025 15:16 Відповісти
Какая в йух штурмова група з 5 кідарів, це що прикол? Вони з голоду полізли уперед щоб щось пожрати й будемо вважати це наступальними діями?
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18.07.2025 15:31 Відповісти
Це ще чимала група.Зараз більше двійками/трійками йдуть.Скільки б їх не поклали,а за знищеною йде наступна і так потроху просуваються.В цьому і проблема.Результати видно на карті.
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18.07.2025 15:49 Відповісти
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18.07.2025 15:53 Відповісти
Поспішали, окупанти з московії, отак кучно, мабуть на черговий саміт «міру-мір»??
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18.07.2025 15:55 Відповісти
 
 