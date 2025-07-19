Ворог вчергове обстріляв Чернігівщину: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури
Минулої доби російські загарбники атакували 16 населених пунктів Чернігівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".
У Чернігівському районі у селі Виповзів внаслідок влучання БпЛА пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також село Сеньківка ворог атакував FPV-дроном.
У Ніжині внаслідок влучання БпЛА пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
У Новгород-Сіверському районі зафіксували 25 вибухів. Ворог атакував район FPV-дронами, "Молния".
У Корюківському районі зафіксували 13 приходів.
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