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Ворог вчергове обстріляв Чернігівщину: пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури

Вибухи на Чернігівщині

Минулої доби російські загарбники атакували 16 населених пунктів Чернігівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОК "Північ".

У Чернігівському районі у селі Виповзів внаслідок влучання БпЛА пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також село Сеньківка ворог атакував FPV-дроном.

У Ніжині внаслідок влучання БпЛА пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

У Новгород-Сіверському районі зафіксували 25 вибухів. Ворог атакував район FPV-дронами, "Молния".

У Корюківському районі зафіксували 13 приходів.

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Ніжин (65) Чернігівська область (986) Корюківський район (19) Ніжинський район (11) Новгород-Сіверський район (32) Чернігівський район (55)


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