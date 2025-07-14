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Новини Атака безпілотників на Чернігів Атака БпЛА по Чернігову
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Чернігів атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи

Чернігів під атакою шахедів 14 липня

Увечері 14 липня у Чернігові пролунали щонайменше п'ять вибухів. На околицях міста зафіксували падіння двох "Шахедів".

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація щодо руйнувань та травмованих внаслідок вибухів уточнюється.

Станом на 21:30, інформації про травмованих людей внаслідок вибухів "шахедів" не надходило.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на Чернігів рухалися російські БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 34 населені пункти Чернігівщини за тиждень: троє людей загинули, 13 поранені. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4560) обстріл (29848) Чернігів (803) Чернігівська область (976) Чернігівський район (51)


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сьогодня все що повинно було летіти на Київ, полетить на інші міста. Бо у Києві Кіт. Не той кіт що кіт, а той що генерал.
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14.07.2025 21:43 Відповісти
Короче, той що не пес.
Патрон
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14.07.2025 21:45 Відповісти
ну так. Бо не дотягує.
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14.07.2025 21:49 Відповісти
У нас сьогодні - "полювання на качок"... Били, як на "перельоті"... Зайці в лісі будуть півночі матюкаться...
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14.07.2025 21:48 Відповісти
Вміють же москалі пограти в вар'ята(недаремно в них стільки тєатрав((Трамоп про це не знає((
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14.07.2025 21:49 Відповісти
Мінімум п"ять уже "нікуди не летять"... Вже й дим над лісом розвіявся...
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14.07.2025 22:06 Відповісти
впали підстрелені з кулеметів?
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14.07.2025 22:24 Відповісти
Мабуть, зеленський з разумковим+стефанчуком та гончаруком+шмигалем, разом з отим, з РНБОУ, в чорному ісподньому, головами ОДА, ЗАВЧАСНО, РЕТЕЛЬНО, ВІДПОВІДАЛЬНО, та відповідно до вимог норм Законів України, готували Україну, з 2019 року, до відсічі московській війні????
Це, можуть ЗАСВІДЧИТИ, і особи на посадах у правоохоронних органах та Конституційному Суді!?!??.
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14.07.2025 21:55 Відповісти
Не хотите на экскурсию в Покровск или Константиновку сьездить? Фразу " В мисти пролунав вибух" покажется Эдэмским Садом. Потому что в тех городах вибухи 24 на 7
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14.07.2025 22:09 Відповісти
 
 