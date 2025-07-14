Чернігів атакують "Шахеди": у місті пролунали вибухи

Увечері 14 липня у Чернігові пролунали щонайменше п'ять вибухів. На околицях міста зафіксували падіння двох "Шахедів".

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, інформація щодо руйнувань та травмованих внаслідок вибухів уточнюється.

Станом на 21:30, інформації про травмованих людей внаслідок вибухів "шахедів" не надходило.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на Чернігів рухалися російські БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 34 населені пункти Чернігівщини за тиждень: троє людей загинули, 13 поранені. ФОТОрепортаж