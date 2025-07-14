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Новости Атака беспилотников на Чернигов Атака БпЛА по Чернигову
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Чернигов атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы

Чернигов под атакой шахидов 14 июля

Вечером 14 июля в Чернигове прогремели по меньшей мере пять взрывов. В окрестностях города зафиксировали падение двух "Шахедов".

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о разрушениях и травмированных в результате взрывов уточняется.

По состоянию на 21:30, информации о травмированных людях в результате взрывов "шахедов" не поступало.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что на Чернигов двигались российские БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли 34 населенных пункта Черниговщины за неделю: три человека погибли, 13 ранены. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6848) обстрел (28524) Чернигов (900) Черниговская область (1202) Черниговский район (50)


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Топ комментарии
+7
сьогодня все що повинно було летіти на Київ, полетить на інші міста. Бо у Києві Кіт. Не той кіт що кіт, а той що генерал.
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14.07.2025 21:43 Ответить
+3
ну так. Бо не дотягує.
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14.07.2025 21:49 Ответить
+2
Короче, той що не пес.
Патрон
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14.07.2025 21:45 Ответить
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сьогодня все що повинно було летіти на Київ, полетить на інші міста. Бо у Києві Кіт. Не той кіт що кіт, а той що генерал.
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14.07.2025 21:43 Ответить
Короче, той що не пес.
Патрон
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14.07.2025 21:45 Ответить
ну так. Бо не дотягує.
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14.07.2025 21:49 Ответить
У нас сьогодні - "полювання на качок"... Били, як на "перельоті"... Зайці в лісі будуть півночі матюкаться...
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14.07.2025 21:48 Ответить
Вміють же москалі пограти в вар'ята(недаремно в них стільки тєатрав((Трамоп про це не знає((
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14.07.2025 21:49 Ответить
Мінімум п"ять уже "нікуди не летять"... Вже й дим над лісом розвіявся...
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14.07.2025 22:06 Ответить
впали підстрелені з кулеметів?
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14.07.2025 22:24 Ответить
Так. У нас кожної ночі канонада навкруги міста... Люди з сіл розказують, що пальба буває з "тємнадцяти", і до світанку... І прожекторна "світломузика"... Молочник сказав у п"ятницю, що годував корову, в п"ять - так і тоді стрільбу чув...
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14.07.2025 23:12 Ответить
а вони підстрелені всі вибухають при падінні, чи буває що залишаються лежати з б/ч?
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14.07.2025 23:21 Ответить
У мене точних даних немає. Хлопці казали, що і "обманки" летять. Їх збивають, і фіксують точки падіння. А потім вранці відправляють туди саперів - для контролю. Буває, люди місцеві повідомляють... Але й до бойових викликають саперів. Особливо, це по весні було. А зараз земля тверда, і якщо падають, то майже всі вибухають...
Сьогодні гупнуло п"ять разів, з інтервалом в 5-10 хвилин...
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14.07.2025 23:32 Ответить
ясно, шо нічого не ясно. Просто цікаво, який відсоток збитих гєранєй не детонує при падінні.
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14.07.2025 23:41 Ответить
Мабуть, зеленський з разумковим+стефанчуком та гончаруком+шмигалем, разом з отим, з РНБОУ, в чорному ісподньому, головами ОДА, ЗАВЧАСНО, РЕТЕЛЬНО, ВІДПОВІДАЛЬНО, та відповідно до вимог норм Законів України, готували Україну, з 2019 року, до відсічі московській війні????
Це, можуть ЗАСВІДЧИТИ, і особи на посадах у правоохоронних органах та Конституційному Суді!?!??.
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14.07.2025 21:55 Ответить
Не хотите на экскурсию в Покровск или Константиновку сьездить? Фразу " В мисти пролунав вибух" покажется Эдэмским Садом. Потому что в тех городах вибухи 24 на 7
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14.07.2025 22:09 Ответить
Налякав кота котлетою... Я таке чув ще в березні 2022-го... Теж стояла пальба 24х7. Не було дронів з "шахедами" - але були бомби, ракети, артснаряди і міни... І вже тоді вбиті лежали на тротуарах...
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14.07.2025 23:17 Ответить
 
 