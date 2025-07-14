Чернигов атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
Вечером 14 июля в Чернигове прогремели по меньшей мере пять взрывов. В окрестностях города зафиксировали падение двух "Шахедов".
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, информация о разрушениях и травмированных в результате взрывов уточняется.
По состоянию на 21:30, информации о травмированных людях в результате взрывов "шахедов" не поступало.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что на Чернигов двигались российские БпЛА.
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+7 Urs
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показать весь комментарий14.07.2025 21:45 Ответить Ссылка
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Патрон
Сьогодні гупнуло п"ять разів, з інтервалом в 5-10 хвилин...
Це, можуть ЗАСВІДЧИТИ, і особи на посадах у правоохоронних органах та Конституційному Суді!?!??.