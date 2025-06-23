Россияне обстреляли 34 населенных пункта Черниговской области за неделю: трое человек погибли, 13 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение прошлой недели враг нанес 292 удара по 34 населенным пунктам Черниговской области. Зафиксирован 751 взрыв.

Об этом рассказал председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били по Чернигову крылатой ракетой. Пострадал бизнес. Есть разрушения многоквартирных и частных домов.



В результате обстрелов Нежинщины погиб гражданский мужчина. Повреждены дома и хозяйственные сооружения.



Поселок в Прилуцком районе атаковали вражеские беспилотники. Ранения получила местная жительница. Повреждены многоквартирные дома, автомобили, гаражи.

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Корюковский район также находился под обстрелами. Во вторник утром ранения получила жительница села Сновской громады.

В воскресенье вечером в результате атаки одного из населенных пунктов Сновщины погибли 2 человека. Еще утром было известно о 10 раненых, сейчас их - 11. Четверо из них - дети 15-16 лет.

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Новгород-Северский район постоянно страдает от обстрелов россиян. Уничтожены дома людей, повреждено жилье.









