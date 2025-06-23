Росіяни обстріляли 34 населені пункти Чернігівщини за тиждень: троє людей загинули, 13 поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж минулого тижня ворог завдав 292 удари по 34 населених пунктах Чернігівської області. Зафіксовано 751 вибух.

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били по Чернігову крилатою ракетою. Постраждав бізнес. Є руйнування багатоквартирних та приватних будинків.



Внаслідок обстрілів Ніжинщини загинув цивільний чоловік. Пошкоджено домівки та господарчі споруди.



Селище у Прилуцькому районі атакували ворожі безпілотники. Поранень зазнала місцева жителька. Пошкоджені багатоквартирні будинки, автівки, гаражі.

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Корюківський район також перебував під обстрілами. У вівторок зранку поранень зазнала мешканка села Сновської громади.

У неділю ввечері внаслідок атаки одного з населених пунктів Сновщини загинуло 2 людей. Ще зранку було відомо про 10 поранених, зараз їх - 11. Четверо з них - діти 15-16 років.

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Новгород-Сіверський район постійно потерпає від обстрілів росіян. Знищені будинки людей, пошкоджене житло.









