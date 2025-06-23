Війська РФ ударили дроном по селу на Чернігівщині: дві людини загинули, 10 поранені, серед них - троє дітей

Пізно ввечері 22 червня війська РФ вдарили "ланцетом" по околиці села Сновської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на жаль, ця атака забрала життя двох людей.

"Ще 10 - зазнали поранень. Троє із них - діти. Всі перебувають у лікарнях. Двох поранених у тяжкому стані ушпиталили до обласної лікарні. У решти людей - поранення середньої тяжкості, вони також у медзакладах - під наглядом лікарів", - йдеться у повідомленні.

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