Войска РФ нанесли удар дроном по селу в Черниговской области: два человека погибли, 10 ранены, среди них - трое детей
Поздно вечером 22 июня войска РФ ударили "ланцетом" по окраине села Сновской громады на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к сожалению, эта атака унесла жизни двух человек.
"Еще 10 - получили ранения. Трое из них - дети. Все находятся в больницах. Двух раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных людей - ранения средней тяжести, они также в медучреждениях - под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
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Яр Холодний
показать весь комментарий23.06.2025 08:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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