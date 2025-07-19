Враг в очередной раз обстрелял Черниговскую область: повреждены объекты критической инфраструктуры

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 16 населенных пунктов Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Північ".

В Черниговском районе в селе Выползов в результате попадания БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Также село Сеньковка враг атаковал FPV-дроном.

В Нежине в результате попадания БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры.

В Новгород-Северском районе зафиксировали 25 взрывов. Враг атаковал район FPV-дронами, "Молния".

В Корюковском районе зафиксировали 13 приходов.

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