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Враг в очередной раз обстрелял Черниговскую область: повреждены объекты критической инфраструктуры

Взрывы в Черниговской области

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали 16 населенных пунктов Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОК "Північ".

В Черниговском районе в селе Выползов в результате попадания БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Также село Сеньковка враг атаковал FPV-дроном.

В Нежине в результате попадания БпЛА поврежден объект критической инфраструктуры.

В Новгород-Северском районе зафиксировали 25 взрывов. Враг атаковал район FPV-дронами, "Молния".

В Корюковском районе зафиксировали 13 приходов.

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Нежин (74) Черниговская область (1210) Корюковский район (20) Нежинский район (11) Новгород-Северский район (32) Черниговский район (54)


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