60 мільйонів крон на гаубиці для України зібрали активісти в Чехії, - ЗМІ

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 60 мільйонів чеських крон (понад 2,4 мільйона євро) на закупівлю шести гаубиць для Збройних сил України.

Про це повідомив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, пише Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

На зібрані кошти планують придбати шість нових гаубиць Д-30.

Зазначається, що ініціатива "Подарунок для Путіна" хоче символічно вшанувати пам’ять героїв чехословацької історії. Тому кожну із гаубиць назвуть на честь одного з героїв Другої світової війни.

Збір коштів на гаубиці для ЗСУ стартував у листопаді 2024 року. Паралельно ініціатива оголосила збір на закупівлю 500 безпілотників з боєприпасами та системами керування на суму 12,5 мільйонів чеських крон.

Загалом з моменту запуску проєкту у травні 2022 року у результаті кількох зборів ініціатива зібрала на зброю та інше військове обладнання для України вже понад 1 мільярд чеських крон.

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