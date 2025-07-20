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Новини Допомога Україні від Чехії
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60 мільйонів крон на гаубиці для України зібрали активісти в Чехії, - ЗМІ

В Чехії зібрали кошти на гаубиці для України

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" зібрала 60 мільйонів чеських крон (понад 2,4 мільйона євро) на закупівлю шести гаубиць для Збройних сил України.

Про це повідомив організатор ініціативи Мартін Ондрачек, пише Radio Prague International, інформує Цензор.НЕТ.

На зібрані кошти планують придбати шість нових гаубиць Д-30.

Зазначається, що ініціатива "Подарунок для Путіна" хоче символічно вшанувати пам’ять героїв чехословацької історії. Тому кожну із гаубиць назвуть на честь одного з героїв Другої світової війни.

Збір коштів на гаубиці для ЗСУ стартував у листопаді 2024 року. Паралельно ініціатива оголосила збір на закупівлю 500 безпілотників з боєприпасами та системами керування на суму 12,5 мільйонів чеських крон.

Загалом з моменту запуску проєкту у травні 2022 року у результаті кількох зборів ініціатива зібрала на зброю та інше військове обладнання для України вже понад 1 мільярд чеських крон.

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Автор: 

зброя (7643) допомога (8598) Чехія (1679)


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20.07.2025 22:28 Відповісти
Спасибі чехам за допомогу.
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20.07.2025 22:46 Відповісти
2,4 млн євро : 6=майже 500т $ за стару гармату ?!
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20.07.2025 23:25 Відповісти
Дякуємо, друзі, від щирого серця!
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20.07.2025 23:41 Відповісти
Дякуємо, брати.
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20.07.2025 23:51 Відповісти
 
 