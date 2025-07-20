РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6241 посетитель онлайн
Новости Помощь Украины от Чехии
875 9

60 миллионов крон на гаубицы для Украины собрали активисты в Чехии, - СМИ

В Чехии собрали средства на гаубицы для Украины

Чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" собрала 60 миллионов чешских крон (более 2,4 миллиона евро) на закупку шести гаубиц для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил организатор инициативы Мартин Ондрачек, пишет Radio Prague International, информирует Цензор.НЕТ.

На собранные средства планируют приобрести шесть новых гаубиц Д-30.

Отмечается, что инициатива "Подарок для Путина" хочет символически почтить память героев чехословацкой истории. Поэтому каждую из гаубиц назовут в честь одного из героев Второй мировой войны.

Сбор средств на гаубицы для ВСУ стартовал в ноябре 2024 года. Параллельно инициатива объявила сбор на закупку 500 беспилотников с боеприпасами и системами управления на сумму 12,5 миллионов чешских крон.

Всего с момента запуска проекта в мае 2022 года в результате нескольких сборов инициатива собрала на оружие и другое военное оборудование для Украины уже более 1 миллиарда чешских крон.

Читайте также: Украина может достичь успеха только благодаря технологиям и инновациям, - Павел

Автор: 

оружие (10360) помощь (8004) Чехия (1764)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лишним ничего не будет
показать весь комментарий
20.07.2025 22:28 Ответить
Спасибі чехам за допомогу.
показать весь комментарий
20.07.2025 22:46 Ответить
2,4 млн євро : 6=майже 500т $ за стару гармату ?!
показать весь комментарий
20.07.2025 23:25 Ответить
Дякуємо, друзі, від щирого серця!
показать весь комментарий
20.07.2025 23:41 Ответить
Дякуємо, брати.
показать весь комментарий
20.07.2025 23:51 Ответить
 
 