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Новини Візит Барро до України
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Глава МЗС Франції Барро вирушив до Києва

Глава МЗС Франції відвідає Київ Він уже в дорозі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вирушив до Києва.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Барро відвідає Україну 21 липня

Глава МЗС Франції відвідає Київ Він уже в дорозі

Автор: 

візит (1634) Барро Жан-Ноель (46)


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Топ коментарі
+1
Ось чому така масована атака,купа делегацій прибуває сьогодні!!!
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21.07.2025 09:25 Відповісти
+1
Мабуть будуть обговорювати спільний франко-український проект створення європейської балістичної ракети на 4000+ км, щоб могла дістати до Бійського олєумного заводу.
Але це не точно. Може передачу дванадцяти "цезарів".
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21.07.2025 09:33 Відповісти
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Ось чому така масована атака,купа делегацій прибуває сьогодні!!!
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21.07.2025 09:25 Відповісти
Там де він перебуває ще не прилітало
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21.07.2025 09:34 Відповісти
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 09:35 Відповісти
Мабуть будуть обговорювати спільний франко-український проект створення європейської балістичної ракети на 4000+ км, щоб могла дістати до Бійського олєумного заводу.
Але це не точно. Може передачу дванадцяти "цезарів".
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21.07.2025 09:33 Відповісти
Не вірю щоб так поспішали.Ще 4 роки не минули,рано ще про балістику думати.Ще 150 Рамштайнів треба....
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21.07.2025 09:37 Відповісти
Вот это новость,сообщайте про каждую станцию,которую проезжает.
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21.07.2025 09:38 Відповісти
А Келог, котрий на тиждень приїздив і упитляв за два дні, то як? При чому, поки той був у Києві, там тривог не було, область так, Київ ні. Заполучив довгоочікуваний підпис і нунах звідси. Тільки поїхав і почалось знову...
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21.07.2025 10:34 Відповісти
нах.. міністру стіке подушок?
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21.07.2025 10:55 Відповісти
 
 