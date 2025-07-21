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Глава МЗС Франції Барро вирушив до Києва
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вирушив до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Я їду до Києва. Я візьму участь у конференції послів і від імені Франції підтверджу нашу непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та свободи українського народу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+1 Василь Воробець
показати весь коментар21.07.2025 09:25 Відповісти Посилання
+1 Urs
показати весь коментар21.07.2025 09:33 Відповісти Посилання
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Але це не точно. Може передачу дванадцяти "цезарів".