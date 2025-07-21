Глава МИД Франции Барро отправился в Киев

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отправился в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я еду в Киев. Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", - говорится в сообщении.

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