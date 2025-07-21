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Новости Визит Барро в Украину
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Глава МИД Франции Барро отправился в Киев

Глава МИД Франции посетит Киев Он уже в пути

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отправился в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Я еду в Киев. Я приму участие в конференции послов и от имени Франции подтвержу нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и свободы украинского народа", - говорится в сообщении.

Читайте: Барро посетит Украину 21 июля

Глава МИД Франции посетит Киев Он уже в пути

Автор: 

визит (3131) Барро Жан-Ноэль (46)


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Топ комментарии
+1
Ось чому така масована атака,купа делегацій прибуває сьогодні!!!
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21.07.2025 09:25 Ответить
+1
Мабуть будуть обговорювати спільний франко-український проект створення європейської балістичної ракети на 4000+ км, щоб могла дістати до Бійського олєумного заводу.
Але це не точно. Може передачу дванадцяти "цезарів".
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21.07.2025 09:33 Ответить
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Ось чому така масована атака,купа делегацій прибуває сьогодні!!!
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21.07.2025 09:25 Ответить
Там де він перебуває ще не прилітало
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21.07.2025 09:34 Ответить
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 09:35 Ответить
Мабуть будуть обговорювати спільний франко-український проект створення європейської балістичної ракети на 4000+ км, щоб могла дістати до Бійського олєумного заводу.
Але це не точно. Може передачу дванадцяти "цезарів".
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21.07.2025 09:33 Ответить
Не вірю щоб так поспішали.Ще 4 роки не минули,рано ще про балістику думати.Ще 150 Рамштайнів треба....
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21.07.2025 09:37 Ответить
Вот это новость,сообщайте про каждую станцию,которую проезжает.
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21.07.2025 09:38 Ответить
А Келог, котрий на тиждень приїздив і упитляв за два дні, то як? При чому, поки той був у Києві, там тривог не було, область так, Київ ні. Заполучив довгоочікуваний підпис і нунах звідси. Тільки поїхав і почалось знову...
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21.07.2025 10:34 Ответить
нах.. міністру стіке подушок?
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21.07.2025 10:55 Ответить
 
 