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Новости Визит Барро в Украину
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Барро посетит Украину 21 июля

Госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетит Украину 21 июля и примет участие в конференции украинских послов.

Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В следующий понедельник, 21 июля, я отправлюсь в Украину по приглашению Андрея Сибиги на конференцию послов, чтобы подтвердить поддержку Франции и Европы украинскому сопротивлению", - сказал Барро.

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