Барро посетит Украину 21 июля
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетит Украину 21 июля и примет участие в конференции украинских послов.
Об этом он сообщил журналистам в Брюсселе на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"В следующий понедельник, 21 июля, я отправлюсь в Украину по приглашению Андрея Сибиги на конференцию послов, чтобы подтвердить поддержку Франции и Европы украинскому сопротивлению", - сказал Барро.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль