Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідає Україну 21 липня та візьме участь у конференції українських послів.

Про це він повідомив журналістам у Брюсселі на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Наступного понеділка, 21 липня, я вирушу до України на запрошення Андрія Сибіги на конференцію послів, щоб підтвердити підтримку Франції та Європи українському опору", - сказав Барро.

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