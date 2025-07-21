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Новини Призначення нових послів
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Зеленський оголосив про призначення 16 нових послів України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 послів України.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, вранці 21 липня він провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, під час якої фіналізували добір кандидатів.

Прізвища новопризначених дипломатів поки не розголошуються. Водночас Зеленський зазначив, що для кожного з них уже визначені персональні завдання та критерії оцінки роботи.

"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - зазначив Зеленський. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про масовану атаку РФ: Маємо продовжувати масштабування дронів-перехоплювачів

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) посол (1124)


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Топ коментарі
+10
А дипломати з освітою та досвідом серед них будуть, чи знову лише перукарі та мінєтчиці?
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21.07.2025 11:36 Відповісти
+6
А яка причина цього приступа потужності?
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21.07.2025 11:36 Відповісти
+6
чернишов куди чимчікує?
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21.07.2025 11:40 Відповісти
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Чув місце посла в Британії вакантне. Я можу обійняти. Спишусь по стану здоров'я з армії (теж як Залужний в дитинстві градусника розгриз) і в Лондона!!!!
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21.07.2025 11:34 Відповісти
Для отримання агреману на НіПП у Великий Британії вдале розгризення градусника у дитинстві мабуть є умовою необхідною, але не достатньою
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21.07.2025 11:40 Відповісти
Треба були не лише гризти та смоктати, а ще й ковтати?
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21.07.2025 12:05 Відповісти
А яка причина цього приступа потужності?
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21.07.2025 11:36 Відповісти
Потрібно нових хабарників і порушників закону працевлаштовувати 😁
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21.07.2025 11:49 Відповісти
А дипломати з освітою та досвідом серед них будуть, чи знову лише перукарі та мінєтчиці?
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21.07.2025 11:36 Відповісти
"А дипломати з освітою та досвідом серед них будуть"

конечно, трускавецкие курсы это вам не абы шо
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21.07.2025 12:21 Відповісти
чернишов куди чимчікує?
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21.07.2025 11:40 Відповісти
круговорот корупційного гівна в природі
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21.07.2025 11:44 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Залужний наш президент
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21.07.2025 11:47 Відповісти
Залужный наш посол.
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21.07.2025 12:16 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №503/2025 Про відзначення державними нагородами України працівників дипломатичної служби (витяг)

За вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

СТЕФАНІШИНУ Ольгу Віталіївну - Спеціального уповноваженого Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну - Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки
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21.07.2025 11:51 Відповісти
Нарешті і заліщук дочекалась віддячив (послиця в швецію ) за співпрацю з сраллещенко по обсіранню попередників і вилізуванню дурника зеленського
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21.07.2025 13:35 Відповісти
А саботажника оборонних програм та латентного рашистського агента Тарана вже відкликали з ******* для наступного затримання, арешту і суду?
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21.07.2025 11:57 Відповісти
Вот это и есть "мастабирование". Эх, разгулятся уже негде, вся Украина в огне, асфальт плавится, деревья горят, дроны сами собой "масштабируются". Надо бы теперь и послов и послиц промасштабировать!!!
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21.07.2025 11:59 Відповісти
Мабуть конкурс на посади послов на київский окружній завершився. Відобрані самі краші конкурсантки яки стануть пОсліцами.
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21.07.2025 12:02 Відповісти
Сейчас пристроит всех своих дружков и подельников на хорошие места
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21.07.2025 12:33 Відповісти
А це лайно грається в солдатики. Щоб ти сконало вже, ****!
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21.07.2025 12:51 Відповісти
Знову загострення.Лікаря!
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21.07.2025 13:01 Відповісти
 
 