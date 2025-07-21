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Зеленський оголосив про призначення 16 нових послів України
Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 послів України.
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, вранці 21 липня він провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, під час якої фіналізували добір кандидатів.
Прізвища новопризначених дипломатів поки не розголошуються. Водночас Зеленський зазначив, що для кожного з них уже визначені персональні завдання та критерії оцінки роботи.
"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+10 Ярослав Кийко
показати весь коментар21.07.2025 11:36 Відповісти Посилання
+6 ПП Уксусов
показати весь коментар21.07.2025 11:36 Відповісти Посилання
+6 Роман Демченко
показати весь коментар21.07.2025 11:40 Відповісти Посилання
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