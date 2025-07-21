Зеленський оголосив про призначення 16 нових послів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення 16 послів України.

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, вранці 21 липня він провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, під час якої фіналізували добір кандидатів.

Прізвища новопризначених дипломатів поки не розголошуються. Водночас Зеленський зазначив, що для кожного з них уже визначені персональні завдання та критерії оцінки роботи.

"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - зазначив Зеленський.

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