Зеленский объявил о назначении 16 новых послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 послов Украины.

Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, утром 21 июля он провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента, во время которого финализировали отбор кандидатов.

Фамилии новоназначенных дипломатов пока не разглашаются. В то же время Зеленский отметил, что для каждого из них уже определены персональные задачи и критерии оценки работы.

"Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - отметил Зеленский.

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