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Зеленский объявил о назначении 16 новых послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 послов Украины.
Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, утром 21 июля он провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента, во время которого финализировали отбор кандидатов.
Фамилии новоназначенных дипломатов пока не разглашаются. В то же время Зеленский отметил, что для каждого из них уже определены персональные задачи и критерии оценки работы.
"Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - отметил Зеленский.
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За вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм постановляю:
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