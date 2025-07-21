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Новости Назначение новых послов
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Зеленский объявил о назначении 16 новых послов Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении 16 послов Украины.

Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, утром 21 июля он провел совещание с министром иностранных дел Андреем Сибигой и командой Офиса президента, во время которого финализировали отбор кандидатов.

Фамилии новоназначенных дипломатов пока не разглашаются. В то же время Зеленский отметил, что для каждого из них уже определены персональные задачи и критерии оценки работы.

"Сегодня же в формате совещания с послами определим ключевые приоритеты украинской дипломатии на следующие шесть месяцев", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о массированной атаке РФ: Должны продолжать масштабирование дронов-перехватчиков

Автор: 

Зеленский Владимир (21277) посол (1823)


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Топ комментарии
+9
А дипломати з освітою та досвідом серед них будуть, чи знову лише перукарі та мінєтчиці?
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21.07.2025 11:36 Ответить
+5
чернишов куди чимчікує?
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21.07.2025 11:40 Ответить
+4
А яка причина цього приступа потужності?
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21.07.2025 11:36 Ответить
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Чув місце посла в Британії вакантне. Я можу обійняти. Спишусь по стану здоров'я з армії (теж як Залужний в дитинстві градусника розгриз) і в Лондона!!!!
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21.07.2025 11:34 Ответить
Для отримання агреману на НіПП у Великий Британії вдале розгризення градусника у дитинстві мабуть є умовою необхідною, але не достатньою
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21.07.2025 11:40 Ответить
Треба були не лише гризти та смоктати, а ще й ковтати?
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21.07.2025 12:05 Ответить
А яка причина цього приступа потужності?
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21.07.2025 11:36 Ответить
Потрібно нових хабарників і порушників закону працевлаштовувати 😁
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21.07.2025 11:49 Ответить
А дипломати з освітою та досвідом серед них будуть, чи знову лише перукарі та мінєтчиці?
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21.07.2025 11:36 Ответить
"А дипломати з освітою та досвідом серед них будуть"

конечно, трускавецкие курсы это вам не абы шо
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21.07.2025 12:21 Ответить
чернишов куди чимчікує?
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21.07.2025 11:40 Ответить
круговорот корупційного гівна в природі
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21.07.2025 11:44 Ответить
Зєлю геть. Вибори. Залужний наш президент
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21.07.2025 11:47 Ответить
Залужный наш посол.
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21.07.2025 12:16 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №503/2025 Про відзначення державними нагородами України працівників дипломатичної служби (витяг)

За вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, консолідацію міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня

СТЕФАНІШИНУ Ольгу Віталіївну - Спеціального уповноваженого Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

МАРКАРОВУ Оксану Сергіївну - Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки
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21.07.2025 11:51 Ответить
А саботажника оборонних програм та латентного рашистського агента Тарана вже відкликали з ******* для наступного затримання, арешту і суду?
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21.07.2025 11:57 Ответить
Вот это и есть "мастабирование". Эх, разгулятся уже негде, вся Украина в огне, асфальт плавится, деревья горят, дроны сами собой "масштабируются". Надо бы теперь и послов и послиц промасштабировать!!!
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21.07.2025 11:59 Ответить
Мабуть конкурс на посади послов на київский окружній завершився. Відобрані самі краші конкурсантки яки стануть пОсліцами.
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21.07.2025 12:02 Ответить
В стране так не останется ни одного сексконсультанта,как *** жить будем?
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21.07.2025 12:10 Ответить
Сейчас пристроит всех своих дружков и подельников на хорошие места
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21.07.2025 12:33 Ответить
А це лайно грається в солдатики. Щоб ти сконало вже, ****!
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21.07.2025 12:51 Ответить
Знову загострення.Лікаря!
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21.07.2025 13:01 Ответить
 
 