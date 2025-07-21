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Новини
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У Німеччині заявили, що РФ запускатиме по 2 тис. шахедів. Ігнат закликав обережно оперувати цифрами

Атака шахедів

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав вкрай обережно коментувати інформацію про посилення атак Росії, оскільки це може зіграти на руку російській пропаганді. 

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я хочу все ж таки закликати експертів і західних в тому числі обережно оперувати цими цифрами, тому що, якщо ви бачили, одразу російська пропаганда, телеканал "Звєзда", дістала заготовлене заздалегідь відео", - сказав Ігнат.

Ігнат додав, що пропагандистськи ролик РФ з нібито виробництва "Шахедів" в Алабузі готували кілька днів, а потім опублікували в унісон з коментарем німецького генерала Крістіана Фройдінга.

На думку начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, таким чином ворог намагається тиснути на українців для залякування. Він закликав коментувати такі питання вкрай обережно.

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"Такі речі, не применшуючи загрози, звісно, потрібно коментувати дуже обережно", - наголосив Ігнат.

Зазначимо, що днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.

Автор: 

Німеччина (7591) пропаганда (2839) Ігнат Юрій (821) Шахед (1324)


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Топ коментарі
+4
было уже: "наши партнеры нагнетают", "мы не видим признаков вторжения", "в мае на шашлыки"
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21.07.2025 12:37 Відповісти
+1
Ігнат *****! - все так - татари клепають Шахеди день і ніч
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21.07.2025 12:32 Відповісти
+1
Ігнат, неділю можут не запускати, а потім 2000 одразу !
Чи такий сценарій на влазе у фуражку ?
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21.07.2025 12:34 Відповісти
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Ігнат *****! - все так - татари клепають Шахеди день і ніч
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21.07.2025 12:32 Відповісти
Ігнат, неділю можут не запускати, а потім 2000 одразу !
Чи такий сценарій на влазе у фуражку ?
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21.07.2025 12:34 Відповісти
было уже: "наши партнеры нагнетают", "мы не видим признаков вторжения", "в мае на шашлыки"
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21.07.2025 12:37 Відповісти
В общем давят не прилетающие дроны, а видео роспропа. Понятно.
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21.07.2025 12:38 Відповісти
24.02.2022 року Зеленський закликав українців залишатися вдома.

Не нагнетайте, Зе все порешает.
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21.07.2025 12:38 Відповісти
А ми 1000 будемо запускати?
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21.07.2025 12:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ekX--mGhbxk кацапам на московщині було не скучно
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21.07.2025 12:40 Відповісти
Якось воно буде, нічого вічного нема , раптово як і усе в світі спиняться шахіди , заглохне московія , зрадники і чекісти втічуть з України прийде мир і ми будемо відбудовувати велику Україну/Київську Русь
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21.07.2025 12:42 Відповісти
Зараз орки роблять 100 штук в день плюс-мінус. І випуск залежить в першу чергу від контрабаса електроніки з Заходу. Щоб робити 2000 їм треба масштабувати виробництво в 20 раз - це в теорії можливо але тоді електронну компоненту просто ніде буде взяти...
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21.07.2025 12:46 Відповісти
Ігнату потрібно зняти рожеві окуляри і готоуватися до тисяч шахедів що ночі!
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21.07.2025 12:56 Відповісти
Цей начальник або тупий або зрадник, те що путін нарощує кількість шахедів, це очевидно!
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21.07.2025 12:59 Відповісти
Зараз почав панувати принцип: " треба вірити в хороше". А аналітичне мислення і критичне відношення до інформації - то таке.
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21.07.2025 13:48 Відповісти
 
 