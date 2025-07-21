У Німеччині заявили, що РФ запускатиме по 2 тис. шахедів. Ігнат закликав обережно оперувати цифрами

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав вкрай обережно коментувати інформацію про посилення атак Росії, оскільки це може зіграти на руку російській пропаганді.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я хочу все ж таки закликати експертів і західних в тому числі обережно оперувати цими цифрами, тому що, якщо ви бачили, одразу російська пропаганда, телеканал "Звєзда", дістала заготовлене заздалегідь відео", - сказав Ігнат.

Ігнат додав, що пропагандистськи ролик РФ з нібито виробництва "Шахедів" в Алабузі готували кілька днів, а потім опублікували в унісон з коментарем німецького генерала Крістіана Фройдінга.

На думку начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, таким чином ворог намагається тиснути на українців для залякування. Він закликав коментувати такі питання вкрай обережно.

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"Такі речі, не применшуючи загрози, звісно, потрібно коментувати дуже обережно", - наголосив Ігнат.

Зазначимо, що днями голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно.