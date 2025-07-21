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Новости
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В Германии заявили, что РФ будет запускать по 2 тыс. шахедов. Игнат призвал осторожно оперировать цифрами

Атака шахидов

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал крайне осторожно комментировать информацию об усилении атак России, поскольку это может сыграть на руку российской пропаганде.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я хочу все же призвать экспертов и западных в том числе осторожно оперировать этими цифрами, потому что, если вы видели, сразу российская пропаганда, телеканал "Звезда", достала заготовленное заранее видео", - сказал Игнат.

Игнат добавил, что пропагандистский ролик РФ по якобы производству "Шахедов" в Алабуге готовили несколько дней, а затем опубликовали в унисон с комментарием немецкого генерала Кристиана Фройдинга.

По мнению начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, таким образом враг пытается давить на украинцев для запугивания. Он призвал комментировать такие вопросы крайне осторожно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 15 попаданий в определенные объекты зафиксировано в Киеве, - Игнат

"Такие вещи, не умаляя угрозы, конечно, нужно комментировать очень осторожно", - подчеркнул Игнат.

Отметим, что на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.

Автор: 

Германия (7163) пропаганда (3712) Игнат Юрий (625) Шахед (1320)


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Ігнат *****! - все так - татари клепають Шахеди день і ніч
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21.07.2025 12:32 Ответить
Ігнат, неділю можут не запускати, а потім 2000 одразу !
Чи такий сценарій на влазе у фуражку ?
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21.07.2025 12:34 Ответить
было уже: "наши партнеры нагнетают", "мы не видим признаков вторжения", "в мае на шашлыки"
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21.07.2025 12:37 Ответить
В общем давят не прилетающие дроны, а видео роспропа. Понятно.
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21.07.2025 12:38 Ответить
24.02.2022 року Зеленський закликав українців залишатися вдома.

Не нагнетайте, Зе все порешает.
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21.07.2025 12:38 Ответить
А ми 1000 будемо запускати?
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21.07.2025 12:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ekX--mGhbxk кацапам на московщині було не скучно
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21.07.2025 12:40 Ответить
Якось воно буде, нічого вічного нема , раптово як і усе в світі спиняться шахіди , заглохне московія , зрадники і чекісти втічуть з України прийде мир і ми будемо відбудовувати велику Україну/Київську Русь
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21.07.2025 12:42 Ответить
Зараз орки роблять 100 штук в день плюс-мінус. І випуск залежить в першу чергу від контрабаса електроніки з Заходу. Щоб робити 2000 їм треба масштабувати виробництво в 20 раз - це в теорії можливо але тоді електронну компоненту просто ніде буде взяти...
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21.07.2025 12:46 Ответить
Ігнату потрібно зняти рожеві окуляри і готоуватися до тисяч шахедів що ночі!
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21.07.2025 12:56 Ответить
Цей начальник або тупий або зрадник, те що путін нарощує кількість шахедів, це очевидно!
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21.07.2025 12:59 Ответить
 
 