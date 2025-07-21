В Германии заявили, что РФ будет запускать по 2 тыс. шахедов. Игнат призвал осторожно оперировать цифрами

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал крайне осторожно комментировать информацию об усилении атак России, поскольку это может сыграть на руку российской пропаганде.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я хочу все же призвать экспертов и западных в том числе осторожно оперировать этими цифрами, потому что, если вы видели, сразу российская пропаганда, телеканал "Звезда", достала заготовленное заранее видео", - сказал Игнат.

Игнат добавил, что пропагандистский ролик РФ по якобы производству "Шахедов" в Алабуге готовили несколько дней, а затем опубликовали в унисон с комментарием немецкого генерала Кристиана Фройдинга.

По мнению начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, таким образом враг пытается давить на украинцев для запугивания. Он призвал комментировать такие вопросы крайне осторожно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 15 попаданий в определенные объекты зафиксировано в Киеве, - Игнат

"Такие вещи, не умаляя угрозы, конечно, нужно комментировать очень осторожно", - подчеркнул Игнат.

Отметим, что на днях глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2 тысяч дронов одновременно.