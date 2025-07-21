УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини Вбивство Фаріон
648 23

Суд продовжив арешт Зінченку, якого обвинувачують у вбивстві Фаріон, до 19 вересня

Підозрюваному у вбивстві Фаріон Зінченку залишили запобіжний захід без змін

21 липня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, до 19 вересня без права внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як зазначається, сторона обвинувачення наполягала на збереженні арешту, вказуючи на ризики повторних дій. Представниця потерпілої сторони заявила, що Зінченко намагався знайти нових жертв та придбати зброю. Захист просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись на місце проживання та відсутність спроб ухилення після злочину.

Обвинувачений долучився до засідання через відеозв’язок із СІЗО. Під час перерви адвокат і Зінченко обговорили можливість звернення до суду щодо дистанційного навчання в університеті, однак відповідне клопотання поки не подано.

Наступне засідання у справі заплановане на 22 серпня о 10:30.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив запобіжний захід заступнику голови КМДА Прокопіву до 12 вересня

Автор: 

вбивство (3142) Фаріон Ірина (115) запобіжний захід (523)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Вбивцею?
А вже був суд і його суд визнав вбивцею?
показати весь коментар
21.07.2025 12:58 Відповісти
+4
А він визнан судом терористом? Коли?
показати весь коментар
21.07.2025 13:16 Відповісти
+3
Ви особисто бачили ці бокази?
Надайте силку на документи де зафіксовані ці докази шобі я мвг ознайомитись з ними.
Як шо є така величезна купа доказів чому ще не було суда?
Скорійш за все ваш дід буви сексотом кдб та мав партійний квіток кпрс, як свого часу і фаріон.
показати весь коментар
21.07.2025 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ж це за грання у гуманність з вбивцею? Полонених відгодовуємо, як свиней, вбивці унівєрсітєт дай… Де ж ті, хто з лісу і ходить тихо? Одзовіться! Хай відбудеться народна помста.
показати весь коментар
21.07.2025 12:52 Відповісти
Вбивцею?
А вже був суд і його суд визнав вбивцею?
показати весь коментар
21.07.2025 12:58 Відповісти
І тут адвокат терориста?
показати весь коментар
21.07.2025 13:04 Відповісти
А він визнан судом терористом? Коли?
показати весь коментар
21.07.2025 13:16 Відповісти
а навіть суду не треба !!! те що воно вбивця доказів є не на 100%, а на 1000% чи 1000000% !!! на гіляку дибіла кацапського, запроданця, колоборанта, як це робили наші діди Герої, борці за Волю, Незалежність України від кацапо-совкового комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу з ОУН УПА, дивізії Галичина !!!
показати весь коментар
21.07.2025 13:08 Відповісти
Ви особисто бачили ці бокази?
Надайте силку на документи де зафіксовані ці докази шобі я мвг ознайомитись з ними.
Як шо є така величезна купа доказів чому ще не було суда?
Скорійш за все ваш дід буви сексотом кдб та мав партійний квіток кпрс, як свого часу і фаріон.
показати весь коментар
21.07.2025 13:22 Відповісти
Мене одне турбує, чи вже деревина у західних областях України скінчилася, чи контрабанду цигарок перекрили, що відразу запроданців усюду стали бачити? А своїх кримінальників вже побороли, які гірше за кацапів знищують Україну?
показати весь коментар
21.07.2025 13:25 Відповісти
Русскаязичьноє?
показати весь коментар
21.07.2025 12:54 Відповісти
доказів того що це кацапське окупаційне лайно, біонепотріб нащадок, жертва невдалого аборту кацапського окупаційного лайна, біонепотребу, вбила видатну українку, професора НУ "Львівська Політехніка", пані Ірину Фаріон є вагон та маленька вагонетка !!! на гіляку запроданця !!!
показати весь коментар
21.07.2025 13:12 Відповісти
Сподіваються що він признається !
показати весь коментар
21.07.2025 13:32 Відповісти
Так він, у трьох, і сидять, в одній камері, з шуфричем і коломойським, чи з насіровим???
показати весь коментар
21.07.2025 12:53 Відповісти
Слідкувати за вашою рукою?
Нє...
показати весь коментар
21.07.2025 12:55 Відповісти
Шапіто...
показати весь коментар
21.07.2025 12:58 Відповісти
Максимальний термін перебування у СІЗО - 18 місяців.
показати весь коментар
21.07.2025 13:09 Відповісти
після цього - на гіляку дибіла !!!
показати весь коментар
21.07.2025 13:14 Відповісти
Замовників навіть не шукають, бо можуть вийти на владу.
показати весь коментар
21.07.2025 13:26 Відповісти
 
 