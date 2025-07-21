Суд продовжив арешт Зінченку, якого обвинувачують у вбивстві Фаріон, до 19 вересня
21 липня Шевченківський районний суд Львова продовжив запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, до 19 вересня без права внесення застави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як зазначається, сторона обвинувачення наполягала на збереженні арешту, вказуючи на ризики повторних дій. Представниця потерпілої сторони заявила, що Зінченко намагався знайти нових жертв та придбати зброю. Захист просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, посилаючись на місце проживання та відсутність спроб ухилення після злочину.
Обвинувачений долучився до засідання через відеозв’язок із СІЗО. Під час перерви адвокат і Зінченко обговорили можливість звернення до суду щодо дистанційного навчання в університеті, однак відповідне клопотання поки не подано.
Наступне засідання у справі заплановане на 22 серпня о 10:30.
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А вже був суд і його суд визнав вбивцею?
Надайте силку на документи де зафіксовані ці докази шобі я мвг ознайомитись з ними.
Як шо є така величезна купа доказів чому ще не було суда?
Скорійш за все ваш дід буви сексотом кдб та мав партійний квіток кпрс, як свого часу і фаріон.
Нє...