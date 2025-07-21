Суд продлил арест Зинченко, обвиняемого в убийстве Фарион, до 19 сентября
21 июля Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, до 19 сентября без права внесения залога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как отмечается, сторона обвинения настаивала на сохранении ареста, указывая на риски повторных действий. Представительница потерпевшей стороны заявила, что Зинченко пытался найти новых жертв и приобрести оружие. Защита просила об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на место жительства и отсутствие попыток уклонения после преступления.
Обвиняемый присоединился к заседанию через видеосвязь из СИЗО. Во время перерыва адвокат и Зинченко обсудили возможность обращения в суд относительно дистанционного обучения в университете, однако соответствующее ходатайство пока не подано.
Следующее заседание по делу запланировано на 22 августа в 10:30.
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А вже був суд і його суд визнав вбивцею?
Надайте силку на документи де зафіксовані ці докази шобі я мвг ознайомитись з ними.
Як шо є така величезна купа доказів чому ще не було суда?
Скорійш за все ваш дід буви сексотом кдб та мав партійний квіток кпрс, як свого часу і фаріон.
Нє...