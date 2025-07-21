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Новости Убийство Фарион
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Суд продлил арест Зинченко, обвиняемого в убийстве Фарион, до 19 сентября

Подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко оставили меру пресечения без изменений

21 июля Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, до 19 сентября без права внесения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как отмечается, сторона обвинения настаивала на сохранении ареста, указывая на риски повторных действий. Представительница потерпевшей стороны заявила, что Зинченко пытался найти новых жертв и приобрести оружие. Защита просила об изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на место жительства и отсутствие попыток уклонения после преступления.

Обвиняемый присоединился к заседанию через видеосвязь из СИЗО. Во время перерыва адвокат и Зинченко обсудили возможность обращения в суд относительно дистанционного обучения в университете, однако соответствующее ходатайство пока не подано.

Следующее заседание по делу запланировано на 22 августа в 10:30.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил меру пресечения заместителю председателя КГГА Прокопиву до 12 сентября

Автор: 

убийство (6538) Фарион Ирина (386) мера пресечения (491)


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Топ комментарии
+5
Вбивцею?
А вже був суд і його суд визнав вбивцею?
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21.07.2025 12:58 Ответить
+4
А він визнан судом терористом? Коли?
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21.07.2025 13:16 Ответить
+2
Ви особисто бачили ці бокази?
Надайте силку на документи де зафіксовані ці докази шобі я мвг ознайомитись з ними.
Як шо є така величезна купа доказів чому ще не було суда?
Скорійш за все ваш дід буви сексотом кдб та мав партійний квіток кпрс, як свого часу і фаріон.
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21.07.2025 13:22 Ответить
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Що ж це за грання у гуманність з вбивцею? Полонених відгодовуємо, як свиней, вбивці унівєрсітєт дай… Де ж ті, хто з лісу і ходить тихо? Одзовіться! Хай відбудеться народна помста.
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21.07.2025 12:52 Ответить
Вбивцею?
А вже був суд і його суд визнав вбивцею?
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21.07.2025 12:58 Ответить
І тут адвокат терориста?
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21.07.2025 13:04 Ответить
А він визнан судом терористом? Коли?
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21.07.2025 13:16 Ответить
а навіть суду не треба !!! те що воно вбивця доказів є не на 100%, а на 1000% чи 1000000% !!! на гіляку дибіла кацапського, запроданця, колоборанта, як це робили наші діди Герої, борці за Волю, Незалежність України від кацапо-совкового комуно-нацистького окупаційного лайна, біонепотребу з ОУН УПА, дивізії Галичина !!!
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21.07.2025 13:08 Ответить
Ви особисто бачили ці бокази?
Надайте силку на документи де зафіксовані ці докази шобі я мвг ознайомитись з ними.
Як шо є така величезна купа доказів чому ще не було суда?
Скорійш за все ваш дід буви сексотом кдб та мав партійний квіток кпрс, як свого часу і фаріон.
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21.07.2025 13:22 Ответить
Мене одне турбує, чи вже деревина у західних областях України скінчилася, чи контрабанду цигарок перекрили, що відразу запроданців усюду стали бачити? А своїх кримінальників вже побороли, які гірше за кацапів знищують Україну?
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21.07.2025 13:25 Ответить
Русскаязичьноє?
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21.07.2025 12:54 Ответить
доказів того що це кацапське окупаційне лайно, біонепотріб нащадок, жертва невдалого аборту кацапського окупаційного лайна, біонепотребу, вбила видатну українку, професора НУ "Львівська Політехніка", пані Ірину Фаріон є вагон та маленька вагонетка !!! на гіляку запроданця !!!
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21.07.2025 13:12 Ответить
Сподіваються що він признається !
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21.07.2025 13:32 Ответить
Так він, у трьох, і сидять, в одній камері, з шуфричем і коломойським, чи з насіровим???
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21.07.2025 12:53 Ответить
Слідкувати за вашою рукою?
Нє...
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21.07.2025 12:55 Ответить
Шапіто...
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21.07.2025 12:58 Ответить
Максимальний термін перебування у СІЗО - 18 місяців.
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21.07.2025 13:09 Ответить
після цього - на гіляку дибіла !!!
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21.07.2025 13:14 Ответить
Замовників навіть не шукають, бо можуть вийти на владу.
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21.07.2025 13:26 Ответить
 
 