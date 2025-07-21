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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Барро: Безкарність Росії означає крах міжнародного права

Барро про участь військ КНДР у війні РФ проти України

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що в Україні вирішується питання перемоги міжнародного права, а Франція не має жодних подвійних стандартів у його підтримці.

Про це він сказав під час конференції послів у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Барро підкреслив, що безкарність держави з ядерною зброєю, яка є постійним членом Радбезу ООН, означатиме крах системи міжнародного та гуманітарного права.

"Росія вдає, що будує основи нового світового порядку, водночас підриваючи зусилля щодо реформування системи ЄС та відмовляючись приєднатися до Пакту про майбутнє. Мені набридло чути звинувачення у подвійних стандартах від тих, хто сам їх має, хто не визнає очевидного і ухиляється від засудження Росії за відверте порушення міжнародного та гуманітарного права", - сказав він.

Міністр нагадав, що Росія провалила свої військові цілі, а з початку 2024 року змогла захопити лише 0,25% території України - ціною великих людських втрат.

Як зазначається, у межах візиту Барро також планує відвідати східні регіони України.

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Автор: 

росія (66787) війна в Україні (5326)


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А які інструменти є для покарання такого *****
Подивіться, вони ж розмножуються по країнах
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21.07.2025 17:46 Відповісти
Інструмент - тільки яйце клац-клац.
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21.07.2025 18:21 Відповісти
По саму шию.
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21.07.2025 19:06 Відповісти
При цьому посольство пітьми в Парижі функціонує справно. А до лисої лупи нєбєнзі продовжують звертатися "mr persident" під час головування параші у радбезі оон.
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21.07.2025 17:48 Відповісти
Міжнародне право ?
Та взяти і підтертись.
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21.07.2025 17:59 Відповісти
Це вже навіть і козі зрозуміло.
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21.07.2025 18:19 Відповісти
чувак народився після 2008 чи взагалі після 2014 ? І тільки допетрив?

Поки цей анабіозник красиво чеше язиком, параша все ближче до європейських кордонів, так само як і ростуть шанси на 3-у світову .

Але пофіг, простіше їсти жаб десь в Парижі, думкою багатіти, розказувати що не дадуть ні цента на usa-зброю бо тре мати своє французьке (якого немає і не спішать розвивати), і дякувати українцям, що кладуть життя, щоб це Барро спокійло жерло круасани
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21.07.2025 18:30 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFfFeDGzfcLI&ved=2ahUKEwjRhLPbqc6OAxVuLRAIHSNlPPwQwqsBegQIGhAF&usg=AOvVaw1CLSho1HP6UlPchCJJaJAw На росії сахалін загорівся найдовший в світі вугіоьний конвейер, який щойно здали в експлуатацію
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21.07.2025 19:07 Відповісти
 
 