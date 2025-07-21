Барро: Безкарність Росії означає крах міжнародного права
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що в Україні вирішується питання перемоги міжнародного права, а Франція не має жодних подвійних стандартів у його підтримці.
Про це він сказав під час конференції послів у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Барро підкреслив, що безкарність держави з ядерною зброєю, яка є постійним членом Радбезу ООН, означатиме крах системи міжнародного та гуманітарного права.
"Росія вдає, що будує основи нового світового порядку, водночас підриваючи зусилля щодо реформування системи ЄС та відмовляючись приєднатися до Пакту про майбутнє. Мені набридло чути звинувачення у подвійних стандартах від тих, хто сам їх має, хто не визнає очевидного і ухиляється від засудження Росії за відверте порушення міжнародного та гуманітарного права", - сказав він.
Міністр нагадав, що Росія провалила свої військові цілі, а з початку 2024 року змогла захопити лише 0,25% території України - ціною великих людських втрат.
Як зазначається, у межах візиту Барро також планує відвідати східні регіони України.
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Подивіться, вони ж розмножуються по країнах
лупинєбєнзі продовжують звертатися "mr persident" під час головування параші у радбезі оон.
Та взяти і підтертись.
Поки цей анабіозник красиво чеше язиком, параша все ближче до європейських кордонів, так само як і ростуть шанси на 3-у світову .
Але пофіг, простіше їсти жаб десь в Парижі, думкою багатіти, розказувати що не дадуть ні цента на usa-зброю бо тре мати своє французьке (якого немає і не спішать розвивати), і дякувати українцям, що кладуть життя, щоб це Барро спокійло жерло круасани