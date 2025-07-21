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Новости Военные преступления россиян
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Барро: Безнаказанность России означает крах международного права

Барро об участии войск КНДР в войне РФ против Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в Украине решается вопрос победы международного права, а Франция не имеет никаких двойных стандартов в его поддержке.

Об этом он сказал во время конференции послов в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Барро подчеркнул, что безнаказанность государства с ядерным оружием, которое является постоянным членом Совбеза ООН, будет означать крах системы международного и гуманитарного права.

"Россия делает вид, что строит основы нового мирового порядка, одновременно подрывая усилия по реформированию системы ЕС и отказываясь присоединиться к Пакту о будущем. Мне надоело слышать обвинения в двойных стандартах от тех, кто сам их имеет, кто не признает очевидного и уклоняется от осуждения России за откровенное нарушение международного и гуманитарного права", - сказал он.

Министр напомнил, что Россия провалила свои военные цели, а с начала 2024 года смогла захватить лишь 0,25% территории Украины - ценой больших человеческих потерь.

Как отмечается, в рамках визита Барро также планирует посетить восточные регионы Украины.

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Автор: 

россия (96642) война в Украине (5289)


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Топ комментарии
+2
А які інструменти є для покарання такого *****
Подивіться, вони ж розмножуються по країнах
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21.07.2025 17:46 Ответить
+2
Міжнародне право ?
Та взяти і підтертись.
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21.07.2025 17:59 Ответить
+1
При цьому посольство пітьми в Парижі функціонує справно. А до лисої лупи нєбєнзі продовжують звертатися "mr persident" під час головування параші у радбезі оон.
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21.07.2025 17:48 Ответить
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А які інструменти є для покарання такого *****
Подивіться, вони ж розмножуються по країнах
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21.07.2025 17:46 Ответить
Інструмент - тільки яйце клац-клац.
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21.07.2025 18:21 Ответить
По саму шию.
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21.07.2025 19:06 Ответить
При цьому посольство пітьми в Парижі функціонує справно. А до лисої лупи нєбєнзі продовжують звертатися "mr persident" під час головування параші у радбезі оон.
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21.07.2025 17:48 Ответить
Міжнародне право ?
Та взяти і підтертись.
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21.07.2025 17:59 Ответить
Це вже навіть і козі зрозуміло.
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21.07.2025 18:19 Ответить
чувак народився після 2008 чи взагалі після 2014 ? І тільки допетрив?

Поки цей анабіозник красиво чеше язиком, параша все ближче до європейських кордонів, так само як і ростуть шанси на 3-у світову .

Але пофіг, простіше їсти жаб десь в Парижі, думкою багатіти, розказувати що не дадуть ні цента на usa-зброю бо тре мати своє французьке (якого немає і не спішать розвивати), і дякувати українцям, що кладуть життя, щоб це Барро спокійло жерло круасани
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21.07.2025 18:30 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFfFeDGzfcLI&ved=2ahUKEwjRhLPbqc6OAxVuLRAIHSNlPPwQwqsBegQIGhAF&usg=AOvVaw1CLSho1HP6UlPchCJJaJAw На росії сахалін загорівся найдовший в світі вугіоьний конвейер, який щойно здали в експлуатацію
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21.07.2025 19:07 Ответить
Крах міжнародного права настав ще в 2014 - раніше не помічали ?
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21.07.2025 19:13 Ответить
 
 