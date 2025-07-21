Барро: Безнаказанность России означает крах международного права
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в Украине решается вопрос победы международного права, а Франция не имеет никаких двойных стандартов в его поддержке.
Об этом он сказал во время конференции послов в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Барро подчеркнул, что безнаказанность государства с ядерным оружием, которое является постоянным членом Совбеза ООН, будет означать крах системы международного и гуманитарного права.
"Россия делает вид, что строит основы нового мирового порядка, одновременно подрывая усилия по реформированию системы ЕС и отказываясь присоединиться к Пакту о будущем. Мне надоело слышать обвинения в двойных стандартах от тех, кто сам их имеет, кто не признает очевидного и уклоняется от осуждения России за откровенное нарушение международного и гуманитарного права", - сказал он.
Министр напомнил, что Россия провалила свои военные цели, а с начала 2024 года смогла захватить лишь 0,25% территории Украины - ценой больших человеческих потерь.
Как отмечается, в рамках визита Барро также планирует посетить восточные регионы Украины.
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Подивіться, вони ж розмножуються по країнах
лупинєбєнзі продовжують звертатися "mr persident" під час головування параші у радбезі оон.
Та взяти і підтертись.
Поки цей анабіозник красиво чеше язиком, параша все ближче до європейських кордонів, так само як і ростуть шанси на 3-у світову .
Але пофіг, простіше їсти жаб десь в Парижі, думкою багатіти, розказувати що не дадуть ні цента на usa-зброю бо тре мати своє французьке (якого немає і не спішать розвивати), і дякувати українцям, що кладуть життя, щоб це Барро спокійло жерло круасани