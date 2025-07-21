Барро: Безнаказанность России означает крах международного права

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что в Украине решается вопрос победы международного права, а Франция не имеет никаких двойных стандартов в его поддержке.

Об этом он сказал во время конференции послов в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Барро подчеркнул, что безнаказанность государства с ядерным оружием, которое является постоянным членом Совбеза ООН, будет означать крах системы международного и гуманитарного права.

"Россия делает вид, что строит основы нового мирового порядка, одновременно подрывая усилия по реформированию системы ЕС и отказываясь присоединиться к Пакту о будущем. Мне надоело слышать обвинения в двойных стандартах от тех, кто сам их имеет, кто не признает очевидного и уклоняется от осуждения России за откровенное нарушение международного и гуманитарного права", - сказал он.

Министр напомнил, что Россия провалила свои военные цели, а с начала 2024 года смогла захватить лишь 0,25% территории Украины - ценой больших человеческих потерь.

Как отмечается, в рамках визита Барро также планирует посетить восточные регионы Украины.

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