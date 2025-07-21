На фронте зафиксировано 101 боестолкновение, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 101 боевое столкновение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Горки, Шалыгино, Степок, Студенок, Хлебороб, Марьино Сумской области; Тимофеевка, Лемищина Харьковской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили десять атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 177 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток боестолкновений не происходило.

На Купянском направлении наши воины отбили две атаки врага в районах Голубовки и Зеленого Гая.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Колодези, Ямполовка, Торское и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Среднее, Шандриголовое, Григорьевка. Семь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики восемь раз атаковали в районах Дилиевки, Романовки, Александро-Калиново и в сторону Катериновки и Плещеевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении 29 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Удачное, Новоэкономичное, Лысовка, Зверево, в сторону Новоукраинки, Покровска, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боя продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор девять раз пытался идти вперед в районах населенных пунктов Звезда, Поддубное, Мирное, Дачное и в сторону населенных пунктов Александроград, Воскресенка. Пять боестолкновений еще продолжаются.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенному пункту Степногорск.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение с оккупантами в сторону населенного пункта Приднепровское. Противник успеха не имел.