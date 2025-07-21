Россияне продвинулись к Новоторецкому и Шевченко и еще четырем населенным пунктам, - DeepState
Россияне продвинулись возле 6 населенных пунктов в Донецкой области, возле Кондратовки продолжаются бои.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, в Вильном Поле, Андреевке и Поповом Яре. Продолжаются бои в Кондратовке", - говорится в сообщении.
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Gregory Mihelson
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