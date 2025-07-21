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Россияне продвинулись к Новоторецкому и Шевченко и еще четырем населенным пунктам, - DeepState

Россияне продвинулись возле 6 населенных пунктов в Донецкой области, возле Кондратовки продолжаются бои.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Новоторецкого, Шевченко, Полтавки, в Вильном Поле, Андреевке и Поповом Яре. Продолжаются бои в Кондратовке", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты продвинулись возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение россиян в Донецкой области

Продвижение россиян к северу от Покровска
Продвижение россиян возле Вольного Поля

Автор: 

Сумская область (3481) Донецкая область (10278) Волновахский район (320) Краматорский район (489) Покровский район (785) Сумский район (331) Вольное (4) Полтавка (6) Новоторецкое (3) Шевченко (29) Андреевка (19) Попов Яр (4) Кондратовка (6) война в Украине (5289) DeepState (202)


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Здача України успішно продовжується! Слава "мудрому нАріду"!
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21.07.2025 07:54 Ответить
Ось наслідок відставки вищого військового керівництва в лютому 2024 році.
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21.07.2025 08:03 Ответить
Україну тупо внахалку відверто здають. Продажна злодюжна брехлива банда клоунів НЕукраїнського роду. Та ще й на тому піаряться. На горі і крові нашого Народу і Армії.
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21.07.2025 08:17 Ответить
 
 