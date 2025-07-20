Рашисты продвинулись возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки", - сказано в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оманські ларьочника, виконують свої злочини!