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Новости Обновление карты DeepState
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Рашисты продвинулись возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый паблик DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки", - сказано в сообщении.

карты

карты

карты

карты

карты

Смотрите также: Россияне продвинулись возле Новомихайловки, Романовки и еще 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10273) Бахмутский район (540) Волновахский район (319) Покровский район (783) Верхнекаменское (1) Поддубное (5) Котляровка (8) Федоровка 2-я (1) Новониколаевка (1) DeepState (201)


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А Володя Потужний Боневтік, Нетряпка - Брехливий запише на протязі дня відос, що в них все нормально. І так кожного дня. Я чув і бачив на свої очі, що якщо щось у людини не виходщить, то вона йде, залишаючи місце для іншої, яка знає, як це зробити.
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20.07.2025 08:54 Ответить
Наслідки знищення, зеленським, системи військового управління на чолі із Залужним, мають свою ціну для України!!
Оманські ларьочника, виконують свої злочини!
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20.07.2025 09:03 Ответить
 
 