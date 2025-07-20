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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулися біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніториговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки", - сказано в повідомленні.

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Дивіться також: Росіяни просунулись біля Новомихайлівки, Романівки та ще 5 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (9092) Бахмутський район (545) Волноваський район (320) Покровський район (792) Верхньокам’янське (1) Піддубне (5) Котлярівка (8) Федорівка Друга (1) Новомиколаївка (1) DeepState (202)


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