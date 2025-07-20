Рашисти просунулися біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніториговий паблік DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам'янського та Федорівки", - сказано в повідомленні.
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