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Росіяни просунулись біля Новомихайлівки, Романівки та ще 5 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ
Російські війська змогли просунутись біля семи населених пунктів на Донеччині.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, в Бойківці та Мирному", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Alex G.
показати весь коментар13.07.2025 22:50 Відповісти Посилання
+6 Ан Мур
показати весь коментар13.07.2025 22:52 Відповісти Посилання
+3 Міністр Безкультур'я #608782
показати весь коментар13.07.2025 23:07 Відповісти Посилання
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Сссссскааа
https://www.youtube.com/@portnikov
https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портников
13 лип. 2025 р. https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 #Портников
Розвиток технологій безпілотників призводить до фактичного завмирання військ на лінії фронту. Путін намагається протиставити цьому повітряний терор.