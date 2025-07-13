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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись біля Новомихайлівки, Романівки та ще 5 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли просунутись біля семи населених пунктів на Донеччині.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, в Бойківці та Мирному", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти мають просування біля Яблунівки, Колодязів, Зеленої Долини та Середнього, - DeepState. МАПИ

Просування росіян на Донеччині

Просування росіян на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9042) Волноваський район (315) Краматорський район (468) Покровський район (771) Піддубне (4) Романівка (4) Новомихайлівка (4) Мирне (2) Попів Яр (2) Бойківка (2) DeepState (196)


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Топ коментарі
+8
"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо " - Оманська Гнида
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13.07.2025 22:50 Відповісти
+6
Кажеш, "Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо"? А просування ці - *****, так, ЕрЗе?
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13.07.2025 22:52 Відповісти
+3
Ці кончені скоро почнуть як русня розказувати про негативне просування і динамику із позначкою минус
Сссссскааа
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13.07.2025 23:07 Відповісти
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"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо " - Оманська Гнида
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13.07.2025 22:50 Відповісти
Кажеш, "Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо"? А просування ці - *****, так, ЕрЗе?
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13.07.2025 22:52 Відповісти
Ці кончені скоро почнуть як русня розказувати про негативне просування і динамику із позначкою минус
Сссссскааа
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13.07.2025 23:07 Відповісти
Свинособаки в любому випадку приречені.
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13.07.2025 23:09 Відповісти
Ану швиденько (на противагу і для втішення) привели кількість знищених самокатів з лісапетами!
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13.07.2025 23:09 Відповісти
Портніков, взагалі, каже, що раша перестала просуватися - https://www.youtube.com/watch?v=UwS0feiVLMc&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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13.07.2025 23:09 Відповісти
ніфіга подібного. Щойно передивився його Політклуб, а вчора - Суботній політклуб. За те, шо ЗСУ зупинили ворога - ані слова.
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13.07.2025 23:23 Відповісти
Росія перестала просуватися | Віталій Портников

https://www.youtube.com/@portnikov

https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портников

13 лип. 2025 р. https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 #Портников

Розвиток технологій безпілотників призводить до фактичного завмирання військ на лінії фронту. Путін намагається протиставити цьому повітряний терор.
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13.07.2025 23:37 Відповісти
військові оглядачі та й наведені карти говорять про протилежне
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13.07.2025 23:48 Відповісти
з 19р по 25р ...все по домовленості , на український мапі ...та да , русня не просувається в голові тільки 🤡 говнокомандуючого...інших після плану чи коксу ,просто пре на телемарафеті ...
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13.07.2025 23:45 Відповісти
Сумно. Навіть мобілізовані Шабунін та Буткевич не допомогли ЗСУ зупинити орків ... а я такі великі сподівання на них покладав...
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14.07.2025 00:10 Відповісти
 
 