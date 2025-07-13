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Новости Обновление карты DeepState
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Россияне продвинулись возле Новомихайловки, Романовки и еще 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска смогли продвинуться возле семи населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Новомихайловки, Романовки, Александро-Калинового, Попова Яра, Поддубного, в Бойковке и Мирном", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты имеют продвижение возле Яблоновки, Колодезей, Зеленой Долины и Среднего, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение россиян в Донецкой области

Продвижение россиян в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10224) Волновахский район (314) Краматорский район (461) Покровский район (760) Поддубное (4) Романовка (5) Новомихайловка (3) Мирное (2) Попов Яр (3) Бойковка (2) DeepState (195)


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Топ комментарии
+13
"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо " - Оманська Гнида
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13.07.2025 22:50 Ответить
+9
Кажеш, "Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо"? А просування ці - *****, так, ЕрЗе?
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13.07.2025 22:52 Ответить
+5
Ці кончені скоро почнуть як русня розказувати про негативне просування і динамику із позначкою минус
Сссссскааа
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13.07.2025 23:07 Ответить
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"Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо " - Оманська Гнида
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13.07.2025 22:50 Ответить
Кажеш, "Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо"? А просування ці - *****, так, ЕрЗе?
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13.07.2025 22:52 Ответить
Ці кончені скоро почнуть як русня розказувати про негативне просування і динамику із позначкою минус
Сссссскааа
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13.07.2025 23:07 Ответить
Свинособаки в любому випадку приречені.
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13.07.2025 23:09 Ответить
Ану швиденько (на противагу і для втішення) привели кількість знищених самокатів з лісапетами!
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13.07.2025 23:09 Ответить
Портніков, взагалі, каже, що раша перестала просуватися - https://www.youtube.com/watch?v=UwS0feiVLMc&ab_channel=%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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13.07.2025 23:09 Ответить
ніфіга подібного. Щойно передивився його Політклуб, а вчора - Суботній політклуб. За те, шо ЗСУ зупинили ворога - ані слова.
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13.07.2025 23:23 Ответить
Росія перестала просуватися | Віталій Портников

https://www.youtube.com/@portnikov

https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портников

13 лип. 2025 р. https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 #Портников

Розвиток технологій безпілотників призводить до фактичного завмирання військ на лінії фронту. Путін намагається протиставити цьому повітряний терор.
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13.07.2025 23:37 Ответить
військові оглядачі та й наведені карти говорять про протилежне
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13.07.2025 23:48 Ответить
з 19р по 25р ...все по домовленості , на український мапі ...та да , русня не просувається в голові тільки 🤡 говнокомандуючого...інших після плану чи коксу ,просто пре на телемарафеті ...
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13.07.2025 23:45 Ответить
Сумно. Навіть мобілізовані Шабунін та Буткевич не допомогли ЗСУ зупинити орків ... а я такі великі сподівання на них покладав...
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14.07.2025 00:10 Ответить
 
 