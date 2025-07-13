Россияне продвинулись возле Новомихайловки, Романовки и еще 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска смогли продвинуться возле семи населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Новомихайловки, Романовки, Александро-Калинового, Попова Яра, Поддубного, в Бойковке и Мирном", - говорится в сообщении.
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+13 Alex G.
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+9 Ан Мур
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Сссссскааа
https://www.youtube.com/@portnikov
https://www.youtube.com/@portnikov Віталій Портников
13 лип. 2025 р. https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 #Портников
Розвиток технологій безпілотників призводить до фактичного завмирання військ на лінії фронту. Путін намагається протиставити цьому повітряний терор.