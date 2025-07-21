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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись біля Новоторецького, Шевченка та ще чотирьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулись біля 6 населених пунктів на Донеччині, біля Кіндратівки тривають бої.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, у Вільному Полі, Андріївці та Поповому Яру. Тривають бої у Кіндратівці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти просунулися біля Котлярівки, Новомиколаївки, Піддубного, Верхньокам’янського та Федорівки на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Просування росіян на Донеччині

Просування росіян на північ від Покровська
Просування росіян біля Вільного Поля

Автор: 

Сумська область (4033) Донецька область (9096) Волноваський район (321) Краматорський район (492) Покровський район (794) Сумський район (334) Вільне Поле (4) Полтавка (6) Новоторецьке (3) Шевченко (29) Андріївка (19) Попів Яр (3) Кіндратівка (6) війна в Україні (5326) DeepState (203)


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