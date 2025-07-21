Росіяни просунулись біля Новоторецького, Шевченка та ще чотирьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ
Росіяни просунулись біля 6 населених пунктів на Донеччині, біля Кіндратівки тривають бої.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Новоторецького, Шевченка, Полтавки, у Вільному Полі, Андріївці та Поповому Яру. Тривають бої у Кіндратівці", - йдеться в повідомленні.
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