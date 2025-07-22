Росія у відповідь на санкції ЄС заборонила в’їзд європейським політикам і посадовцям

Росія відповіла на два останні пакети санкцій ЄС, ухвалені 20 травня та 18 липня, розширенням "чорного списку" європейських політиків, посадовців і представників силових структур, яким заборонено в’їзд до РФ.

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

До списку потрапили представники євроінституцій, силових відомств, урядів країн ЄС і низки інших держав, які, за оцінкою РФ, "відповідальні за надання військової допомоги Україні" або причетні до "переслідування російських посадовців".

Також під санкції потрапили ті, хто просуває ідею міжнародного трибуналу для російського керівництва, виступає за конфіскацію російських активів чи бере участь у блокаді російських суден у Балтійському морі.

МЗС РФ також згадує про "русофобську риторику" як одну з підстав для внесення до списку. Імен у заяві не вказано.

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