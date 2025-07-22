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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Росія у відповідь на санкції ЄС заборонила в’їзд європейським політикам і посадовцям

Санкції ЄС проти РФ

Росія відповіла на два останні пакети санкцій ЄС, ухвалені 20 травня та 18 липня, розширенням "чорного списку" європейських політиків, посадовців і представників силових структур, яким заборонено в’їзд до РФ. 

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП

До списку потрапили представники євроінституцій, силових відомств, урядів країн ЄС і низки інших держав, які, за оцінкою РФ, "відповідальні за надання військової допомоги Україні" або причетні до "переслідування російських посадовців".

Також під санкції потрапили ті, хто просуває ідею міжнародного трибуналу для російського керівництва, виступає за конфіскацію російських активів чи бере участь у блокаді російських суден у Балтійському морі.

МЗС РФ також згадує про "русофобську риторику" як одну з підстав для внесення до списку. Імен у заяві не вказано.

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Автор: 

санкції (12436) Євросоюз (13908)


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Топ коментарі
+5
Горє то какоє!... Де ж вони тепер харчєваться будуть, якщо шлях до ліпших помийок у світі їм відрізали?...
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22.07.2025 11:52 Відповісти
+5
Як тепер без курортів мурманська?
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22.07.2025 11:55 Відповісти
+1
🤮
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22.07.2025 11:56 Відповісти
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Горє то какоє!... Де ж вони тепер харчєваться будуть, якщо шлях до ліпших помийок у світі їм відрізали?...
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22.07.2025 11:52 Відповісти
Як тепер без курортів мурманська?
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22.07.2025 11:55 Відповісти
🤮
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22.07.2025 11:56 Відповісти
Ото бідося...
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22.07.2025 12:04 Відповісти
Агентов Орбана и Фицо нужно внести показательно в список...."для прикрытия", чтоб "тупые гейропейцы потерявшие духовные ценности" ничего не заподозрили
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22.07.2025 12:06 Відповісти
А Урсула дер Ляєн, так мріяла порибалити на Клязьмі....
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22.07.2025 12:07 Відповісти
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22.07.2025 12:19 Відповісти
Не так давно на заборону йому в*їзду в Кацапію дотепно відреагував покійний Джон МакКейн, що його не дуже приваблюють "сибірськи курорти" та рахунок в сбєрбанку.
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22.07.2025 12:09 Відповісти
Мощный ответ
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22.07.2025 12:17 Відповісти
Який дурень в ваш нациський рашистан збираєтся їхати ?
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22.07.2025 12:19 Відповісти
Кацапи розмішили до сліз про заборону в'їзду.
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22.07.2025 12:23 Відповісти
Ну теперь конечно санкции бегом отменят 🤣
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22.07.2025 12:24 Відповісти
Так ето же зєкальний отвєт-- кацап-- пацак!
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22.07.2025 13:10 Відповісти
Тепер де вони відпочивати будуть, та витрачати крівні євріки? То вони майже весь курортний сезон сиділи по Мухосранськах та ******, а тепер шо?!
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22.07.2025 13:24 Відповісти
 
 