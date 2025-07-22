Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд европейским политикам и чиновникам

Россия ответила на два последних пакета санкций ЕС, принятые 20 мая и 18 июля, расширением "черного списка" европейских политиков, чиновников и представителей силовых структур, которым запрещен въезд в РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В список попали представители евроинституций, силовых ведомств, правительств стран ЕС и ряда других государств, которые, по оценке РФ, "ответственны за оказание военной помощи Украине" или причастны к "преследованию российских чиновников".

Также под санкции попали те, кто продвигает идею международного трибунала для российского руководства, выступает за конфискацию российских активов или участвует в блокаде российских судов в Балтийском море.

МИД РФ также упоминает о "русофобской риторике" как одно из оснований для внесения в список. Имена в заявлении не указаны.

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