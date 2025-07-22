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Новости Санкции ЕС против России
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Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд европейским политикам и чиновникам

Санкции ЕС против РФ

Россия ответила на два последних пакета санкций ЕС, принятые 20 мая и 18 июля, расширением "черного списка" европейских политиков, чиновников и представителей силовых структур, которым запрещен въезд в РФ.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В список попали представители евроинституций, силовых ведомств, правительств стран ЕС и ряда других государств, которые, по оценке РФ, "ответственны за оказание военной помощи Украине" или причастны к "преследованию российских чиновников".

Также под санкции попали те, кто продвигает идею международного трибунала для российского руководства, выступает за конфискацию российских активов или участвует в блокаде российских судов в Балтийском море.

МИД РФ также упоминает о "русофобской риторике" как одно из оснований для внесения в список. Имена в заявлении не указаны.

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Автор: 

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Горє то какоє!... Де ж вони тепер харчєваться будуть, якщо шлях до ліпших помийок у світі їм відрізали?...
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22.07.2025 11:52 Ответить
Як тепер без курортів мурманська?
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22.07.2025 11:55 Ответить
🤮
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22.07.2025 11:56 Ответить
Ото бідося...
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22.07.2025 12:04 Ответить
Агентов Орбана и Фицо нужно внести показательно в список...."для прикрытия", чтоб "тупые гейропейцы потерявшие духовные ценности" ничего не заподозрили
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22.07.2025 12:06 Ответить
А Урсула дер Ляєн, так мріяла порибалити на Клязьмі....
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22.07.2025 12:07 Ответить
Не так давно на заборону йому в*їзду в Кацапію дотепно відреагував покійний Джон МакКейн, що його не дуже приваблюють "сибірськи курорти" та рахунок в сбєрбанку.
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22.07.2025 12:09 Ответить
Мощный ответ
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22.07.2025 12:17 Ответить
 
 