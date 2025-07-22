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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Санкції ЄС навряд чи суттєво вплинуть на доходи Росії від нафти, - Reuters

Російська нафта

Останній пакет санкцій Європейського Союзу навряд чи завдасть серйозної шкоди війні Росії проти України. Тому додаткові санкції президента Дональда Трампа залишаються одним із небагатьох економічних важелів тиску на Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Найбільших втрат від нової заборони, найімовірніше, зазнає Індія, на яку торік припало 16% європейського імпорту дизельного палива та авіагасу. У 2024 році на російську нафту також припадало 38% індійського імпорту.

Нова заборона не поширюється на країни, які є нетто-експортерами нафти, а це означає, що найбільшими бенефіціарами нового обмеження, найімовірніше, стануть виробники з країн Перської затоки з великими нафтопереробними підприємствами, як-от Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт, які зможуть покрити нестачу індійських НПЗ та експортувати більше палива в Європу.

Росія знайшла, як обійти обмеження, включаючи великий "тіньовий флот" танкерів, страхових і платіжних схем, які дають змогу експортувати нафту вище граничної ціни. Під санкції за ухилення від початкового граничного рівня цін потрапили всього 447 танкерів.

Москва, найімовірніше, знайде спосіб згладити наслідки нових санкцій, можливо, завдяки розширенню "тіньового флоту" або приховування походження нафти за допомогою перевантаження з судна на судно в океані.

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Ба більше, Індія і Китай, найімовірніше, продовжать купувати російську нафту зі знижкою, щоб отримати вигоду для внутрішнього ринку, тоді як експорт палива, що призначався для ЄС, перенаправлять на інші ринки.

Таким чином, навіть якщо на папері нове обмеження цін може призвести до скорочення доходів Росії від продажу нафти, в реальності нові заходи ЄС навряд чи позбавлять Москву фінансів. Одним зі способів завдати удару по фінансах РФ може стати запровадження Трампом "вторинних санкцій", згідно з якими до країн, що купують нафту в Москви, застосують 100%-ві мита, якщо Кремль за 50 днів не домовиться з Україною про мир.

Автор: 

нафта (5675) росія (66801) санкції (12436) Євросоюз (13908)


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Топ коментарі
+4
Так як і ті 17 шо були раніше...
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22.07.2025 13:34 Відповісти
+3
і ти віриш тим заявам? телепень..
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22.07.2025 14:00 Відповісти
+3
Анекдот -
- вони щось заявили ? Ну і ви щось заявіть ...
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22.07.2025 14:02 Відповісти
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Так як і ті 17 шо були раніше...
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22.07.2025 13:34 Відповісти
Так так і саме тому
Експорт російської нафти обвалився до мінімуму за 5 місяців
https://24tv.ua/economy/eksport-nafti-rosiyi-vpav-do-minimumu-lyutogo-24_n2866163

Ну і як наслідок нове дно для ФНБ
https://www.dw.com/ru/fond-nacionalnogo-blagosostoania-rf-sokrasaetsa-eto-uze-problema/a-71883007
Россия тратит антикризисные резервы на финансирование войны в Украине. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния уже в 2,5 раза меньше, чем в начале 2022 года. Какими могут быть дальнейшие сценарии?
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22.07.2025 13:52 Відповісти
Ну нехай продовжать її катати. Головне що один з найбільших покупців вже вибит
Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти
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22.07.2025 13:56 Відповісти
і ти віриш тим заявам? телепень..
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22.07.2025 14:00 Відповісти
Анекдот -
- вони щось заявили ? Ну і ви щось заявіть ...
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22.07.2025 14:02 Відповісти
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22.07.2025 14:07 Відповісти
Ні , вони заради твого пана пуйла посруться з ЄС
Вірю , вірю
Лохів нема. Ну окрім тебе
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22.07.2025 14:05 Відповісти
та не будуть вони сратися із Європою. до того ж, вони свої нафтопродукти не тільки у Європу продають. і не тільки у кацапів вони нафту купують. будуть Європі продавати нафтопродукти із арабської нафти, в інші країни будуть гнати нафтопродукти із кацапської нафти. не були б вони індусами. вони за копійку вдавляться. а це значить що? правильно, вони будуть і далі продовжувати купувати кацапську нафту. от тільки вже не по 60, а по 45, згідно нової стелі цін. і будуть купувати її не напряму, а через інших постачальників нафти, які будуть в океані свою нафту змішувати із кацапською. ясна річ, шо кацапам це додатково вилетить у серйозну витрату. проте для них зараз принцип - краще хоч так продавати, ніж взагалі ніяк.
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22.07.2025 14:24 Відповісти
ОАЭ и СА с радостью покроют покроют потребности Индии, да и нефть у них лучше
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22.07.2025 14:06 Відповісти
До того ж їм же треба кудись продавати ту кількість нафти на яку ОПЕК вже другий місяць поспіль збільшують нафтовидобуток

Так, країни ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти у серпні 2025 року на 548 тисяч барелів на добу, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4011846-kraini-opek-u-serpni-zbilsat-vidobutok-nafti-na-548-tisaciv-bareliv-za-dobu.html повідомляє Укрінформ. Це рішення було ухвалене на зустрічі ОПЕК+ 31 травня.

Подальше збільшення видобутку передбачає, що вісім країн-учасниць, а саме: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман, запровадять коригування на рівні 548 тисяч барелів за добу у серпні.
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22.07.2025 14:09 Відповісти
це добре. так і раніше було. і нафта у них краща набагато, і ціна доставки менша до Індії від них. проте знаючи тих обісраних індусів циганських, які за копійку вдушаться, то я дуже не здивуюсь, що вони знову будуть збивати ціну у кацапів, дякуючи Європі за цінову стелю у 47,6 долярів і побоюючись від Штатів вторинних санкцій, то вони тоді не будуть напряму купувати нафту у кацапів, а будуть її купувати у, наприклад, лівійського чувака Хафтара, який буде змішувати свою нафту з кацапськю і продаватиме її індусам вже як свою. про Хафтара це був умовний приклад. Індуси недавно хвалилися, що у них зараз кілька десятків постачальників нафти. от і серед тих кількох десятків і буде розпорошуватись кацапська нафта. якщо ті санкції не будуть контролювати спеціально створені для цього моніторингові команди, то кацапи будуть і далі обходити ті всі санкції. а ту моніторингову команду, яка була створена при Байдені і яка контролювала дотримання санкцій і рухи того тіньового флоту, то при Чубі на сьогодні цю команду розформквали і ця команда на сьогодні не працює поки Чуб намагається гратися із ху йлом у дипломатію. як буде далі, побачимо. все ж таки я більше схиляюсь до того, що Чуб нарешті припинить ті позорні дипломатичні ігри з ху йлом.
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22.07.2025 14:18 Відповісти
Видно що єдиний спосіб позбавити РФ доходів від продажу нафти та газу, це повне знищення її добичі, заводів переробки, та терміналів по транспортуванні.
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22.07.2025 13:58 Відповісти
Ну схоже вони і самі раді у цьому допомогти
У РФ повідомили про зниження видобутку нафти та газу Видобуток нафти в РФ за січень-травень 2025 року знизився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а видобуток газу - на 3%, - міністр енергетики
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22.07.2025 14:01 Відповісти
то все куйня. от якби те зниження було на 35%, то тоді було би вельми гуд.
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22.07.2025 14:03 Відповісти
А ще краще на 350% Дебіл підкацапний такий дебіл, а ось що кажуть експерти про 18 пакет
В енергетичній сфері йдеться про:

зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, щоб він мав ефект;

заборона імпорту нафтопродуктів із переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Великобританії, США, Канади);

Ну і як наслідок Індія сказала , що вже без проблем знайде заміну.
Чекаю на продовження істерики трампісько-рашиських фанів
/PopCorn
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22.07.2025 14:08 Відповісти
то було би чудово, якби все так і було, як ти написав. проте кацапи все одно будуть намагатися обійти ці всі перепони. 47 долярів краще, ніж 60. бо 60 вже давно не актуальна. вона була актуальна, коли світові ціни на нафту були більше 80-и доларів. і цю стелю потрібно було переглянути ще восени минулого року і зробити її на рівні 40. я вже взагалі мовчу, що ті ціни на цапську нафту взагалі мають бути не вищі 30 долярів.
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22.07.2025 14:30 Відповісти
 
 