Санкції ЄС навряд чи суттєво вплинуть на доходи Росії від нафти, - Reuters
Останній пакет санкцій Європейського Союзу навряд чи завдасть серйозної шкоди війні Росії проти України. Тому додаткові санкції президента Дональда Трампа залишаються одним із небагатьох економічних важелів тиску на Кремль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Найбільших втрат від нової заборони, найімовірніше, зазнає Індія, на яку торік припало 16% європейського імпорту дизельного палива та авіагасу. У 2024 році на російську нафту також припадало 38% індійського імпорту.
Нова заборона не поширюється на країни, які є нетто-експортерами нафти, а це означає, що найбільшими бенефіціарами нового обмеження, найімовірніше, стануть виробники з країн Перської затоки з великими нафтопереробними підприємствами, як-от Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт, які зможуть покрити нестачу індійських НПЗ та експортувати більше палива в Європу.
Росія знайшла, як обійти обмеження, включаючи великий "тіньовий флот" танкерів, страхових і платіжних схем, які дають змогу експортувати нафту вище граничної ціни. Під санкції за ухилення від початкового граничного рівня цін потрапили всього 447 танкерів.
Москва, найімовірніше, знайде спосіб згладити наслідки нових санкцій, можливо, завдяки розширенню "тіньового флоту" або приховування походження нафти за допомогою перевантаження з судна на судно в океані.
Ба більше, Індія і Китай, найімовірніше, продовжать купувати російську нафту зі знижкою, щоб отримати вигоду для внутрішнього ринку, тоді як експорт палива, що призначався для ЄС, перенаправлять на інші ринки.
Таким чином, навіть якщо на папері нове обмеження цін може призвести до скорочення доходів Росії від продажу нафти, в реальності нові заходи ЄС навряд чи позбавлять Москву фінансів. Одним зі способів завдати удару по фінансах РФ може стати запровадження Трампом "вторинних санкцій", згідно з якими до країн, що купують нафту в Москви, застосують 100%-ві мита, якщо Кремль за 50 днів не домовиться з Україною про мир.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Експорт російської нафти обвалився до мінімуму за 5 місяців
https://24tv.ua/economy/eksport-nafti-rosiyi-vpav-do-minimumu-lyutogo-24_n2866163
Ну і як наслідок нове дно для ФНБ
https://www.dw.com/ru/fond-nacionalnogo-blagosostoania-rf-sokrasaetsa-eto-uze-problema/a-71883007
Россия тратит антикризисные резервы на финансирование войны в Украине. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния уже в 2,5 раза меньше, чем в начале 2022 года. Какими могут быть дальнейшие сценарии?
Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти
- вони щось заявили ? Ну і ви щось заявіть ...
Вірю , вірю
Лохів нема. Ну окрім тебе
Так, країни ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти у серпні 2025 року на 548 тисяч барелів на добу, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4011846-kraini-opek-u-serpni-zbilsat-vidobutok-nafti-na-548-tisaciv-bareliv-za-dobu.html повідомляє Укрінформ. Це рішення було ухвалене на зустрічі ОПЕК+ 31 травня.
Подальше збільшення видобутку передбачає, що вісім країн-учасниць, а саме: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман, запровадять коригування на рівні 548 тисяч барелів за добу у серпні.
У РФ повідомили про зниження видобутку нафти та газу Видобуток нафти в РФ за січень-травень 2025 року знизився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а видобуток газу - на 3%, - міністр енергетики
В енергетичній сфері йдеться про:
зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, щоб він мав ефект;
заборона імпорту нафтопродуктів із переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Великобританії, США, Канади);
Ну і як наслідок Індія сказала , що вже без проблем знайде заміну.
Чекаю на продовження істерики трампісько-рашиських фанів
/PopCorn