Санкції ЄС навряд чи суттєво вплинуть на доходи Росії від нафти, - Reuters

Останній пакет санкцій Європейського Союзу навряд чи завдасть серйозної шкоди війні Росії проти України. Тому додаткові санкції президента Дональда Трампа залишаються одним із небагатьох економічних важелів тиску на Кремль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Найбільших втрат від нової заборони, найімовірніше, зазнає Індія, на яку торік припало 16% європейського імпорту дизельного палива та авіагасу. У 2024 році на російську нафту також припадало 38% індійського імпорту.

Нова заборона не поширюється на країни, які є нетто-експортерами нафти, а це означає, що найбільшими бенефіціарами нового обмеження, найімовірніше, стануть виробники з країн Перської затоки з великими нафтопереробними підприємствами, як-от Саудівська Аравія, ОАЕ та Кувейт, які зможуть покрити нестачу індійських НПЗ та експортувати більше палива в Європу.

Росія знайшла, як обійти обмеження, включаючи великий "тіньовий флот" танкерів, страхових і платіжних схем, які дають змогу експортувати нафту вище граничної ціни. Під санкції за ухилення від початкового граничного рівня цін потрапили всього 447 танкерів.

Москва, найімовірніше, знайде спосіб згладити наслідки нових санкцій, можливо, завдяки розширенню "тіньового флоту" або приховування походження нафти за допомогою перевантаження з судна на судно в океані.

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Ба більше, Індія і Китай, найімовірніше, продовжать купувати російську нафту зі знижкою, щоб отримати вигоду для внутрішнього ринку, тоді як експорт палива, що призначався для ЄС, перенаправлять на інші ринки.

Таким чином, навіть якщо на папері нове обмеження цін може призвести до скорочення доходів Росії від продажу нафти, в реальності нові заходи ЄС навряд чи позбавлять Москву фінансів. Одним зі способів завдати удару по фінансах РФ може стати запровадження Трампом "вторинних санкцій", згідно з якими до країн, що купують нафту в Москви, застосують 100%-ві мита, якщо Кремль за 50 днів не домовиться з Україною про мир.