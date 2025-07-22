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Новости Санкции ЕС против России
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Санкции ЕС вряд ли существенно повлияют на доходы России от нефти, - Reuters

Российская нефть

Последний пакет санкций Европейского Союза вряд ли нанесет серьезный ущерб войне России против Украины. Поэтому дополнительные санкции президента Дональда Трампа остаются одним из немногих экономических рычагов давления на Кремль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Наибольшие потери от нового запрета, скорее всего, понесет Индия, на которую в прошлом году пришлось 16% европейского импорта дизельного топлива и авиакеросина. В 2024 году на российскую нефть также приходилось 38% индийского импорта.

Новый запрет не распространяется на страны, которые являются нетто-экспортерами нефти, а это значит, что крупнейшими бенефициарами нового ограничения, скорее всего, станут производители из стран Персидского залива с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, например Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, которые смогут покрыть недостаток индийских НПЗ и экспортировать больше топлива в Европу.

Россия нашла, как обойти ограничения, включая большой "теневой флот" танкеров, страховых и платежных схем, которые позволяют экспортировать нефть выше предельной цены. Под санкции за уклонение от первоначального предельного уровня цен попали всего 447 танкеров.

Москва, скорее всего, найдет способ сгладить последствия новых санкций, возможно, благодаря расширению "теневого флота" или сокрытию происхождения нефти посредством перегрузки с судна на судно в океане.

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Более того, Индия и Китай, скорее всего, продолжат покупать российскую нефть со скидкой, чтобы получить выгоду для внутреннего рынка, тогда как экспорт топлива, предназначавшегося для ЕС, перенаправят на другие рынки.

Таким образом, даже если на бумаге новое ограничение цен может привести к сокращению доходов России от продажи нефти, в реальности новые меры ЕС вряд ли лишат Москву финансов. Одним из способов нанести удар по финансам РФ может стать введение Трампом "вторичных санкций", согласно которым к странам, покупающим нефть у Москвы, применят 100%-ные пошлины, если Кремль за 50 дней не договорится с Украиной о мире.

Автор: 

нефть (1950) россия (96649) санкции (11694) Евросоюз (17422)


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Топ комментарии
+4
Так як і ті 17 шо були раніше...
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22.07.2025 13:34 Ответить
+3
і ти віриш тим заявам? телепень..
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22.07.2025 14:00 Ответить
+3
Анекдот -
- вони щось заявили ? Ну і ви щось заявіть ...
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22.07.2025 14:02 Ответить
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Так як і ті 17 шо були раніше...
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22.07.2025 13:34 Ответить
Так так і саме тому
Експорт російської нафти обвалився до мінімуму за 5 місяців
https://24tv.ua/economy/eksport-nafti-rosiyi-vpav-do-minimumu-lyutogo-24_n2866163

Ну і як наслідок нове дно для ФНБ
https://www.dw.com/ru/fond-nacionalnogo-blagosostoania-rf-sokrasaetsa-eto-uze-problema/a-71883007
Россия тратит антикризисные резервы на финансирование войны в Украине. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния уже в 2,5 раза меньше, чем в начале 2022 года. Какими могут быть дальнейшие сценарии?
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22.07.2025 13:52 Ответить
Ну нехай продовжать її катати. Головне що один з найбільших покупців вже вибит
Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти
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22.07.2025 13:56 Ответить
і ти віриш тим заявам? телепень..
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22.07.2025 14:00 Ответить
Анекдот -
- вони щось заявили ? Ну і ви щось заявіть ...
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22.07.2025 14:02 Ответить
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22.07.2025 14:07 Ответить
Ні , вони заради твого пана пуйла посруться з ЄС
Вірю , вірю
Лохів нема. Ну окрім тебе
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22.07.2025 14:05 Ответить
та не будуть вони сратися із Європою. до того ж, вони свої нафтопродукти не тільки у Європу продають. і не тільки у кацапів вони нафту купують. будуть Європі продавати нафтопродукти із арабської нафти, в інші країни будуть гнати нафтопродукти із кацапської нафти. не були б вони індусами. вони за копійку вдавляться. а це значить що? правильно, вони будуть і далі продовжувати купувати кацапську нафту. от тільки вже не по 60, а по 45, згідно нової стелі цін. і будуть купувати її не напряму, а через інших постачальників нафти, які будуть в океані свою нафту змішувати із кацапською. ясна річ, шо кацапам це додатково вилетить у серйозну витрату. проте для них зараз принцип - краще хоч так продавати, ніж взагалі ніяк.
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22.07.2025 14:24 Ответить
ОАЭ и СА с радостью покроют покроют потребности Индии, да и нефть у них лучше
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22.07.2025 14:06 Ответить
До того ж їм же треба кудись продавати ту кількість нафти на яку ОПЕК вже другий місяць поспіль збільшують нафтовидобуток

Так, країни ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти у серпні 2025 року на 548 тисяч барелів на добу, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4011846-kraini-opek-u-serpni-zbilsat-vidobutok-nafti-na-548-tisaciv-bareliv-za-dobu.html повідомляє Укрінформ. Це рішення було ухвалене на зустрічі ОПЕК+ 31 травня.

Подальше збільшення видобутку передбачає, що вісім країн-учасниць, а саме: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман, запровадять коригування на рівні 548 тисяч барелів за добу у серпні.
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22.07.2025 14:09 Ответить
це добре. так і раніше було. і нафта у них краща набагато, і ціна доставки менша до Індії від них. проте знаючи тих обісраних індусів циганських, які за копійку вдушаться, то я дуже не здивуюсь, що вони знову будуть збивати ціну у кацапів, дякуючи Європі за цінову стелю у 47,6 долярів і побоюючись від Штатів вторинних санкцій, то вони тоді не будуть напряму купувати нафту у кацапів, а будуть її купувати у, наприклад, лівійського чувака Хафтара, який буде змішувати свою нафту з кацапськю і продаватиме її індусам вже як свою. про Хафтара це був умовний приклад. Індуси недавно хвалилися, що у них зараз кілька десятків постачальників нафти. от і серед тих кількох десятків і буде розпорошуватись кацапська нафта. якщо ті санкції не будуть контролювати спеціально створені для цього моніторингові команди, то кацапи будуть і далі обходити ті всі санкції. а ту моніторингову команду, яка була створена при Байдені і яка контролювала дотримання санкцій і рухи того тіньового флоту, то при Чубі на сьогодні цю команду розформквали і ця команда на сьогодні не працює поки Чуб намагається гратися із ху йлом у дипломатію. як буде далі, побачимо. все ж таки я більше схиляюсь до того, що Чуб нарешті припинить ті позорні дипломатичні ігри з ху йлом.
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22.07.2025 14:18 Ответить
Видно що єдиний спосіб позбавити РФ доходів від продажу нафти та газу, це повне знищення її добичі, заводів переробки, та терміналів по транспортуванні.
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22.07.2025 13:58 Ответить
Ну схоже вони і самі раді у цьому допомогти
У РФ повідомили про зниження видобутку нафти та газу Видобуток нафти в РФ за січень-травень 2025 року знизився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а видобуток газу - на 3%, - міністр енергетики
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22.07.2025 14:01 Ответить
то все куйня. от якби те зниження було на 35%, то тоді було би вельми гуд.
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22.07.2025 14:03 Ответить
А ще краще на 350% Дебіл підкацапний такий дебіл, а ось що кажуть експерти про 18 пакет
В енергетичній сфері йдеться про:

зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, щоб він мав ефект;

заборона імпорту нафтопродуктів із переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Великобританії, США, Канади);

Ну і як наслідок Індія сказала , що вже без проблем знайде заміну.
Чекаю на продовження істерики трампісько-рашиських фанів
/PopCorn
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22.07.2025 14:08 Ответить
то було би чудово, якби все так і було, як ти написав. проте кацапи все одно будуть намагатися обійти ці всі перепони. 47 долярів краще, ніж 60. бо 60 вже давно не актуальна. вона була актуальна, коли світові ціни на нафту були більше 80-и доларів. і цю стелю потрібно було переглянути ще восени минулого року і зробити її на рівні 40. я вже взагалі мовчу, що ті ціни на цапську нафту взагалі мають бути не вищі 30 долярів.
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22.07.2025 14:30 Ответить
 
 