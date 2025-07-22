Санкции ЕС вряд ли существенно повлияют на доходы России от нефти, - Reuters

Последний пакет санкций Европейского Союза вряд ли нанесет серьезный ущерб войне России против Украины. Поэтому дополнительные санкции президента Дональда Трампа остаются одним из немногих экономических рычагов давления на Кремль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Наибольшие потери от нового запрета, скорее всего, понесет Индия, на которую в прошлом году пришлось 16% европейского импорта дизельного топлива и авиакеросина. В 2024 году на российскую нефть также приходилось 38% индийского импорта.

Новый запрет не распространяется на страны, которые являются нетто-экспортерами нефти, а это значит, что крупнейшими бенефициарами нового ограничения, скорее всего, станут производители из стран Персидского залива с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, например Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, которые смогут покрыть недостаток индийских НПЗ и экспортировать больше топлива в Европу.

Россия нашла, как обойти ограничения, включая большой "теневой флот" танкеров, страховых и платежных схем, которые позволяют экспортировать нефть выше предельной цены. Под санкции за уклонение от первоначального предельного уровня цен попали всего 447 танкеров.

Москва, скорее всего, найдет способ сгладить последствия новых санкций, возможно, благодаря расширению "теневого флота" или сокрытию происхождения нефти посредством перегрузки с судна на судно в океане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в ответ на санкции ЕС запретила въезд европейским политикам и чиновникам

Более того, Индия и Китай, скорее всего, продолжат покупать российскую нефть со скидкой, чтобы получить выгоду для внутреннего рынка, тогда как экспорт топлива, предназначавшегося для ЕС, перенаправят на другие рынки.

Таким образом, даже если на бумаге новое ограничение цен может привести к сокращению доходов России от продажи нефти, в реальности новые меры ЕС вряд ли лишат Москву финансов. Одним из способов нанести удар по финансам РФ может стать введение Трампом "вторичных санкций", согласно которым к странам, покупающим нефть у Москвы, применят 100%-ные пошлины, если Кремль за 50 дней не договорится с Украиной о мире.