Санкции ЕС вряд ли существенно повлияют на доходы России от нефти, - Reuters
Последний пакет санкций Европейского Союза вряд ли нанесет серьезный ущерб войне России против Украины. Поэтому дополнительные санкции президента Дональда Трампа остаются одним из немногих экономических рычагов давления на Кремль.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Наибольшие потери от нового запрета, скорее всего, понесет Индия, на которую в прошлом году пришлось 16% европейского импорта дизельного топлива и авиакеросина. В 2024 году на российскую нефть также приходилось 38% индийского импорта.
Новый запрет не распространяется на страны, которые являются нетто-экспортерами нефти, а это значит, что крупнейшими бенефициарами нового ограничения, скорее всего, станут производители из стран Персидского залива с крупными нефтеперерабатывающими предприятиями, например Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт, которые смогут покрыть недостаток индийских НПЗ и экспортировать больше топлива в Европу.
Россия нашла, как обойти ограничения, включая большой "теневой флот" танкеров, страховых и платежных схем, которые позволяют экспортировать нефть выше предельной цены. Под санкции за уклонение от первоначального предельного уровня цен попали всего 447 танкеров.
Москва, скорее всего, найдет способ сгладить последствия новых санкций, возможно, благодаря расширению "теневого флота" или сокрытию происхождения нефти посредством перегрузки с судна на судно в океане.
Более того, Индия и Китай, скорее всего, продолжат покупать российскую нефть со скидкой, чтобы получить выгоду для внутреннего рынка, тогда как экспорт топлива, предназначавшегося для ЕС, перенаправят на другие рынки.
Таким образом, даже если на бумаге новое ограничение цен может привести к сокращению доходов России от продажи нефти, в реальности новые меры ЕС вряд ли лишат Москву финансов. Одним из способов нанести удар по финансам РФ может стать введение Трампом "вторичных санкций", согласно которым к странам, покупающим нефть у Москвы, применят 100%-ные пошлины, если Кремль за 50 дней не договорится с Украиной о мире.
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Експорт російської нафти обвалився до мінімуму за 5 місяців
https://24tv.ua/economy/eksport-nafti-rosiyi-vpav-do-minimumu-lyutogo-24_n2866163
Ну і як наслідок нове дно для ФНБ
https://www.dw.com/ru/fond-nacionalnogo-blagosostoania-rf-sokrasaetsa-eto-uze-problema/a-71883007
Россия тратит антикризисные резервы на финансирование войны в Украине. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния уже в 2,5 раза меньше, чем в начале 2022 года. Какими могут быть дальнейшие сценарии?
Индия заявила о готовности обойтись без российской нефти
- вони щось заявили ? Ну і ви щось заявіть ...
Вірю , вірю
Лохів нема. Ну окрім тебе
Так, країни ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти у серпні 2025 року на 548 тисяч барелів на добу, https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/4011846-kraini-opek-u-serpni-zbilsat-vidobutok-nafti-na-548-tisaciv-bareliv-za-dobu.html повідомляє Укрінформ. Це рішення було ухвалене на зустрічі ОПЕК+ 31 травня.
Подальше збільшення видобутку передбачає, що вісім країн-учасниць, а саме: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман, запровадять коригування на рівні 548 тисяч барелів за добу у серпні.
У РФ повідомили про зниження видобутку нафти та газу Видобуток нафти в РФ за січень-травень 2025 року знизився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а видобуток газу - на 3%, - міністр енергетики
В енергетичній сфері йдеться про:
зниження "цінової стелі" на російську нафту з 60 до 47,6 долара за барель та запровадження динамічної процедури перегляду цього показника, щоб він мав ефект;
заборона імпорту нафтопродуктів із переробленої у третіх країнах російської нафти (крім деяких, зокрема Норвегії, Великобританії, США, Канади);
Ну і як наслідок Індія сказала , що вже без проблем знайде заміну.
Чекаю на продовження істерики трампісько-рашиських фанів
/PopCorn