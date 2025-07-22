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Новини Угорщину можуть позбавити права голосу в Європарламенті ЄС хоче позбавити Угорщину права голосу
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У Європарламенті тривають дискусії щодо обмеження права голосу Угорщини, - євродепутат Сьостед

Угорщину можуть позбавити права голосу в Євросоюзі

У Європейському парламенті та Європейській комісії тривають дискусії про тимчасове обмеження права голосу Угорщини, яка продовжує блокувати рішення щодо України. 

Про це на брифінгу в Києві повідомив член комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю Йонас Сьостед, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Європарламенті та Єврокомісії продовжується обговорення питання щодо застосування статті 7 Договору про ЄС, згідно з якою в Угорщини можна тимчасово відібрати право голосу. Поки що немає більшості для підтримки пропозиції, але терпець вривається, і я не єдиний євродепутат, який так вважає", - заявив він.

Голова комітету з бюджетного контролю Ніклас Гербст зазначив, що коли держава-член ЄС має стільки влади, це безумовно проблема у побудові ЄС.

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"Але тоді ніхто не міг передбачити, що якась країна піде проти всіх і підтримуватиме фашистського диктатора в Росії, який веде війну на території Європи", - наголосив Гербст.

Водночас він закликав Україну не припиняти процес реформ, попри затримку з відкриттям кластерів у переговорах про вступ в ЄС, у той час, як Європарламент "робитиме все можливе, аби не допустити, щоб одна країна – або навіть одна людина – тримала процес вступу в заручниках".

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Угорщина (2391) вето (196) Європарламент (1060) Євросоюз (13908)


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Зелідори зняли усі питатання по Україні у ЄС, тому вже і з угорщиною проблем не буде.
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22.07.2025 22:02 Відповісти
Головне, щоб в цьому питанні Україна не обігнала Угорщину.
Володя взяв гарний темп.
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22.07.2025 22:04 Відповісти
Нехай під час дискусії чехи подадуть мадярам склянку водички. На саперній лопатці.
Думаю, вони зрозуміють натяк...
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22.07.2025 22:07 Відповісти
Венгрия блокирует не вопросы по Украине. Венгрия для расеи блокирует весь ЕС.
Завтра в угоду и за деньги кацапов и китайцев венгрия будет блокировать любую инициативу или любую страну.
Венгры не европейцы, они цыгане пришлые. Им пофиг на Европу. Они проданы и завислвы как кацапы.
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22.07.2025 22:07 Відповісти
До речі цей євродеп правильно називає т.зв. росію - фашистська диктатура. А от чому наші недорогенькі і дорогенькі не можуть це вимовити в сторону русні - загадка...
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22.07.2025 22:07 Відповісти
 
 