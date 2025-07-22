У Європарламенті тривають дискусії щодо обмеження права голосу Угорщини, - євродепутат Сьостед
У Європейському парламенті та Європейській комісії тривають дискусії про тимчасове обмеження права голосу Угорщини, яка продовжує блокувати рішення щодо України.
Про це на брифінгу в Києві повідомив член комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю Йонас Сьостед, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У Європарламенті та Єврокомісії продовжується обговорення питання щодо застосування статті 7 Договору про ЄС, згідно з якою в Угорщини можна тимчасово відібрати право голосу. Поки що немає більшості для підтримки пропозиції, але терпець вривається, і я не єдиний євродепутат, який так вважає", - заявив він.
Голова комітету з бюджетного контролю Ніклас Гербст зазначив, що коли держава-член ЄС має стільки влади, це безумовно проблема у побудові ЄС.
"Але тоді ніхто не міг передбачити, що якась країна піде проти всіх і підтримуватиме фашистського диктатора в Росії, який веде війну на території Європи", - наголосив Гербст.
Водночас він закликав Україну не припиняти процес реформ, попри затримку з відкриттям кластерів у переговорах про вступ в ЄС, у той час, як Європарламент "робитиме все можливе, аби не допустити, щоб одна країна – або навіть одна людина – тримала процес вступу в заручниках".
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Володя взяв гарний темп.
Думаю, вони зрозуміють натяк...
Завтра в угоду и за деньги кацапов и китайцев венгрия будет блокировать любую инициативу или любую страну.
Венгры не европейцы, они цыгане пришлые. Им пофиг на Европу. Они проданы и завислвы как кацапы.