У Європарламенті тривають дискусії щодо обмеження права голосу Угорщини, - євродепутат Сьостед

У Європейському парламенті та Європейській комісії тривають дискусії про тимчасове обмеження права голосу Угорщини, яка продовжує блокувати рішення щодо України.

Про це на брифінгу в Києві повідомив член комітету Європарламенту з питань бюджетного контролю Йонас Сьостед, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Європарламенті та Єврокомісії продовжується обговорення питання щодо застосування статті 7 Договору про ЄС, згідно з якою в Угорщини можна тимчасово відібрати право голосу. Поки що немає більшості для підтримки пропозиції, але терпець вривається, і я не єдиний євродепутат, який так вважає", - заявив він.

Голова комітету з бюджетного контролю Ніклас Гербст зазначив, що коли держава-член ЄС має стільки влади, це безумовно проблема у побудові ЄС.

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"Але тоді ніхто не міг передбачити, що якась країна піде проти всіх і підтримуватиме фашистського диктатора в Росії, який веде війну на території Європи", - наголосив Гербст.

Водночас він закликав Україну не припиняти процес реформ, попри затримку з відкриттям кластерів у переговорах про вступ в ЄС, у той час, як Європарламент "робитиме все можливе, аби не допустити, щоб одна країна – або навіть одна людина – тримала процес вступу в заручниках".

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