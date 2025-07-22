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Новости Венгрию могут лишить права голоса в Европарламенте ЄС хочет лишить Венгрию права голоса
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В Европарламенте продолжаются дискуссии об ограничении права голоса Венгрии, - евродепутат Сёстед

Венгрию могут лишить права голоса в Евросоюзе

В Европейском парламенте и Европейской комиссии продолжаются дискуссии о временном ограничении права голоса Венгрии, которая продолжает блокировать решения по Украине.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил член комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля Йонас Сёстед, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Европарламенте и Еврокомиссии продолжается обсуждение вопроса о применении статьи 7 Договора о ЕС, согласно которой у Венгрии можно временно отобрать право голоса. Пока нет большинства для поддержки предложения, но терпение лопается, и я не единственный евродепутат, который так считает", - заявил он.

Председатель комитета по бюджетному контролю Никлас Хербст отметил, что когда государство-член ЕС имеет столько власти, это безусловно проблема в построении ЕС.

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"Но тогда никто не мог предвидеть, что какая-то страна пойдет против всех и будет поддерживать фашистского диктатора в России, который ведет войну на территории Европы", - подчеркнул Хербст.

В то же время он призвал Украину не прекращать процесс реформ, несмотря на задержку с открытием кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, в то время, как Европарламент "будет делать все возможное, чтобы не допустить, чтобы одна страна - или даже один человек - держала процесс вступления в заложниках".

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Венгрия (2051) вето (366) Европарламент (1812) Евросоюз (17422)


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Зелідори зняли усі питатання по Україні у ЄС, тому вже і з угорщиною проблем не буде.
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22.07.2025 22:02 Ответить
Головне, щоб в цьому питанні Україна не обігнала Угорщину.
Володя взяв гарний темп.
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22.07.2025 22:04 Ответить
Нехай під час дискусії чехи подадуть мадярам склянку водички. На саперній лопатці.
Думаю, вони зрозуміють натяк...
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22.07.2025 22:07 Ответить
Венгрия блокирует не вопросы по Украине. Венгрия для расеи блокирует весь ЕС.
Завтра в угоду и за деньги кацапов и китайцев венгрия будет блокировать любую инициативу или любую страну.
Венгры не европейцы, они цыгане пришлые. Им пофиг на Европу. Они проданы и завислвы как кацапы.
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22.07.2025 22:07 Ответить
До речі цей євродеп правильно називає т.зв. росію - фашистська диктатура. А от чому наші недорогенькі і дорогенькі не можуть це вимовити в сторону русні - загадка...
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22.07.2025 22:07 Ответить
Ну й пральна, вода точить камінь...Та й вобше - на них (********) кохве не настачиш...Шольц знає
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22.07.2025 22:09 Ответить
Все вірно. Все повинно бути "єдіногласно, протів - нєт, воздєржавшихся - нєт". Хто не згоден - "партбілєт на стол". Десь це вже було...
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22.07.2025 23:33 Ответить
А чого тільки стосовно Орбана? І Фіцо заодно прив'яжіть!
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22.07.2025 23:33 Ответить
 
 