В Европарламенте продолжаются дискуссии об ограничении права голоса Венгрии, - евродепутат Сёстед

В Европейском парламенте и Европейской комиссии продолжаются дискуссии о временном ограничении права голоса Венгрии, которая продолжает блокировать решения по Украине.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил член комитета Европарламента по вопросам бюджетного контроля Йонас Сёстед, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Европарламенте и Еврокомиссии продолжается обсуждение вопроса о применении статьи 7 Договора о ЕС, согласно которой у Венгрии можно временно отобрать право голоса. Пока нет большинства для поддержки предложения, но терпение лопается, и я не единственный евродепутат, который так считает", - заявил он.

Председатель комитета по бюджетному контролю Никлас Хербст отметил, что когда государство-член ЕС имеет столько власти, это безусловно проблема в построении ЕС.

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"Но тогда никто не мог предвидеть, что какая-то страна пойдет против всех и будет поддерживать фашистского диктатора в России, который ведет войну на территории Европы", - подчеркнул Хербст.

В то же время он призвал Украину не прекращать процесс реформ, несмотря на задержку с открытием кластеров в переговорах о вступлении в ЕС, в то время, как Европарламент "будет делать все возможное, чтобы не допустить, чтобы одна страна - или даже один человек - держала процесс вступления в заложниках".

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