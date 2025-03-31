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Новости ЄС хочет лишить Венгрию права голоса
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Новое правительство Германии потребует от ЕС наказания Венгрии, - Politico

В Германии хотят наказать Венгрию в ЕС

Новое правительство Германии, которое сейчас формируется, будет требовать от Евросоюза наказания для стран, которые нарушают принципы блока, в частности верховенство права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует проект коалиционного соглашения.

Хотя в документе не называют конкретные страны, однако "явно" речь идет о Венгрии. Ее "годами обвиняли в нарушении демократических норм, ограничении свободы прессы и независимости судей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на ордер МУС: Нетаньяху посетит Венгрию и встретится с Орбаном

"Действующие защитные инструменты - от процедур о привлечении к ответственности и удержании средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС - должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше", - цитирует издание соглашение.

Также будущее правительство ФРГ предлагает механизм обхода права вето Венгрии, поскольку она его не раз использовала в пользу России, в частности, чтобы заблокировать санкции против российских олигархов.

Там планируют "пропагандировать расширение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС, в частности по определенным вопросам общей внешней политики и политики безопасности, таких как введение санкций". Все это позволит принимать решения без согласования со стороны Венгрии.

Читайте: Венгрия добивается снятия санкций ЕС с нескольких российских олигархов, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (1936) Германия (6938) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+21
Давно пора!
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31.03.2025 11:12
+13
Тауруси дайте нарешті....
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31.03.2025 11:07
+7
Давно пора. Угорщину Орбана, Словаччину Фіцо, треба позбавляти права голосу в ЄС.
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31.03.2025 11:27
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Тауруси дайте нарешті....
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31.03.2025 11:07 Ответить
Та попросіть ГУР, зачистти чмо і нуль проблєм, Хлопці роботящі,,,
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31.03.2025 11:32 Ответить
Як тут не згадати...
Хунта! Хвошізди! Каратєлі! Дєдиваєвалє! Расєяввєді!
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31.03.2025 11:11 Ответить
Давно пора!
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31.03.2025 11:12 Ответить
Вони ще років 200 будуть подібне рішення приймати-узгоджувати-парафіювати
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31.03.2025 11:25 Ответить
Єаропейські "мишебраття" крутіші за совківських! Сказали... ну і сказали, а потім - "всьо падкантролем!"
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31.03.2025 11:40 Ответить
вітя ************** давно вже напросився на гарні звіздюля
було б гарно від слів перейти до конкретної реалізації люлей
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31.03.2025 11:14 Ответить
Німці зайняли правильну сторону. А ось півники, мадьярські очільники і словацькі очільники, що були у гітлерівців в шістках в WW2 досі марять про рейх, вже не німецький а кацапський.
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31.03.2025 11:18 Ответить
It's high time to do this !
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31.03.2025 11:24 Ответить
Давно пора. Угорщину Орбана, Словаччину Фіцо, треба позбавляти права голосу в ЄС.
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31.03.2025 11:27 Ответить
Жорстка реформа устрію ЄС, права голосу, правила прийому рішень треба зробити негайно, або ********** шавки розвалять Європу на князівства та з'їдять по черзі.
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31.03.2025 11:39 Ответить
Наконец-то до розовых пони начало доходить, что Мадьярщина - это пуйловский агент в ЕС..
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31.03.2025 12:25 Ответить
Новий уряд Німеччини вимагатиме від ЄС покарання Угорщини, --- В резервацію *****!(,
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31.03.2025 12:30 Ответить
Третий год планируют.
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31.03.2025 13:50 Ответить
Це має бути «вигнання», а не «покарання».
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31.03.2025 14:42 Ответить
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31.03.2025 15:33 Ответить
 
 