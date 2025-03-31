Новое правительство Германии потребует от ЕС наказания Венгрии, - Politico

Новое правительство Германии, которое сейчас формируется, будет требовать от Евросоюза наказания для стран, которые нарушают принципы блока, в частности верховенство права.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом свидетельствует проект коалиционного соглашения.

Хотя в документе не называют конкретные страны, однако "явно" речь идет о Венгрии. Ее "годами обвиняли в нарушении демократических норм, ограничении свободы прессы и независимости судей".

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"Действующие защитные инструменты - от процедур о привлечении к ответственности и удержании средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС - должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше", - цитирует издание соглашение.

Также будущее правительство ФРГ предлагает механизм обхода права вето Венгрии, поскольку она его не раз использовала в пользу России, в частности, чтобы заблокировать санкции против российских олигархов.

Там планируют "пропагандировать расширение голосования квалифицированным большинством в Совете ЕС, в частности по определенным вопросам общей внешней политики и политики безопасности, таких как введение санкций". Все это позволит принимать решения без согласования со стороны Венгрии.

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