Европарламент настаивает на открытии переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС

В Европарламенте рекомендуют Еврокомиссии открыть переговорные кластеры для продвижения заявки Украины на членство в ЕС как можно быстрее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в отчете Комитета Европарламента по иностранным делам, в котором рассматривается подготовка Украины к вступлению в ЕС на фоне вооруженной агрессии России.

Отмечается, что отчет комитета был одобрен во вторник, 15 июля, 55 голосами "за", 12 "против" и 3 "воздержались".

"Комитет по иностранным делам Европарламента рекомендует Еврокомиссии открыть переговорные кластеры для продвижения заявки страны на членство в ЕС как можно скорее, при условии дальнейшего внедрения правил ЕС и завершения уже начатых реформ", - говорится в отчете.

После голосования докладчик Михаэль Галер заявил: "Мы восхищаемся Украиной и твердо поддерживаем ее, и мы желаем стабилизировать и ускорить ее европейский путь. От украинской стороны требуются возобновленные усилия по судебной и антикоррупционной реформе, укрепление местных и региональных органов власти, украинского парламента, а также гражданского общества, и это будут важные шаги на этом пути".

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Также в отчете евродепутаты призывают украинское правительство поддерживать темпы внедрения реформ, связанных с ЕС, подтверждая приверженность Евросоюза к справедливому и прочному миру.

Депутаты Европарламента подтверждают свою непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, призывая ЕС и его государства-члены активно работать над сохранением широкой международной поддержки Киева и поиском мирного решения войны на основе международного права и уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Любое мирное решение должно уважать волю украинского народа и не быть навязанным никаким другим международным игроком, считают законодатели.

Отдельно комитет Европарламента призывает Украину активизировать реформы в сфере верховенства права, судебной системы и борьбы с коррупцией.

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Депутаты Европарламента высоко оценивают чрезвычайные усилия страны в укреплении своих демократических институтов в чрезвычайно сложное время и призывают Киев поддерживать этот импульс реформ. Они приветствуют прогресс в судебных реформах, отмечая, что судебная система в Украине остается одним из секторов, наиболее уязвимых к коррупции и политическому вмешательству. Депутаты Европарламента отмечают важность прозрачных и основанных на заслугах процессов отбора в судебные и антикоррупционные органы, на основе рекомендаций независимых национальных и международных экспертов.

Они также призывают Украину активизировать реформы в сфере государственного управления, а также меры борьбы с коррупцией, "поскольку прогресс в этих сферах имеет решающее значение не только для членства в ЕС, но и для успешного восстановления и экономического доверия"".

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Как отмечается, полный отчет со всеми рекомендациями будет опубликован вскоре.